Vuelca auto frente al CICI; familia resultó lesionada

Iguala, Gro., Diciembre 1.- El eterno hoyo ubicado sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo a espaldas del parque del CICI cobra una víctima más, vehículo se estampa contra montón de tierra que no tenía señalamientos y vuelca, testigos presenciales aseguran que las víctimas fueron una familia que se retiró por sus propios medios a recibir atención médica, se espera que presenten formal denuncia contra el Ayuntamiento municipal.

Alrededor de las 5 de la mañana de este miércoles, una familia que hasta el momento se desconoce su identidad, circulaba por la carretera Iguala-Chilpancingo con dirección al centro, a bordo de su vehículo de la marca SEAT, tipo Ibiza, color verde.

Al llegar a espaldas del parque acuático CICI, se estamparon contra un montón de tierra que no tiene señalamientos provocando que el vehículo diera varias volteretas resultando varios lesionados.

Los tripulantes como pudieron salieron y se retiraron por sus propios medios para recibir atención médica.

Posteriormente arribaron elementos de Tránsito municipal, quienes tomaron cartas en el asunto para poner a disposición del Ministerio Público el vehículo, los cuales mencionaron que el montón de arena no tenía señalamientos, por lo que se espera que los agraviados demanden al Ayuntamiento municipal.

Cabe hacer mención que ese lugar toda la vida lo están abriendo y nunca lo tapan, el cual ha ocasionado varios accidentes donde han perdido la vida varias personas y las autoridades no hacen nada al respecto.