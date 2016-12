Tauromaquia: Toros, Castro y Cuba

Iguala, Gro., Diciembre 1.- [[El grupo se adaptaba a la ciudad y sus costumbres. Fidel cuenta que les encantaban los tacos callejeros y las corridas de toros. “A Raúl le gustaba tanto ir que hasta quiso aprender a torear. Fue en la casa de María Antonia, en la calle Emparan, donde conoció a Ernesto Guevara de la Serna, El Che]]

Libro de memorias <<Guerrillero del Tiempo>> de Fidel Castro.

Si terminada la revolución, a Cuba no volvieron los toros, tras la prohibición estadounidense impuesta en la Isla, fue porque, por su condición insular mantener ganaderías de régimen extensivo y con ganado irascible resultaba muy poco viable para la economía. Y el embargo impuesto por EUA y Aliados venía a dificultar aún más las cosas.

Cabe recordar que tras su triunfo Fidel cometió el error de importar a Rasafe Signet, un toro raza Holstein adquirido en Canadá y que el dictador utilizó para hacer cruzar con las vacas de la isla (en mayoría ganado cebú y español como el morucho, retinto del Guadalquivir y las muy rezagadas vacas de media casta brava que sobrevivían) el Semental le había costado un millo de dólares en aquella época y su finalidad consistía en mejorar la caballa vacuna de Cuba, apuntando hacia una ganadería semi-intensiva.

En un principio los cruces parecieron tener resultado, las generaciones F1 del cruce entre Rasafe y las vacas cebúes produjo ejemplares de muy buena producción lechera y de tamaño considerablemente apto para el sacrificio, “Ubre Blanca” una vaca producto de esta mezcla ostento el record Guiness en producción de leche por vacuno. Para desgracia de Castro, las nuevas razas no lograban adaptarse con facilidad al clima de la isla, la falta de rusticidad de la raza holstein era la razón de esto.

Para una década después Rasafe, el toro del millón de dólares había desaparecido y la cabaña vacuna cubana estaba reducida a más de la mitad.

Si a Cuba no volvieron los toros fue por tres principales razones

-Su carácter insular

-El citado desastre ganadero

-el bloqueo económico al régimen de los Castro

En Cuba la tradición taurina se mantuvo ininterrumpida por casi 400 años, con diferentes “va y ven” que dependían de la condición económica y política de la isla de manera interna y respecto al exterior. “eso no lo consigue ni Mazzantini el torero” es un verso popular cubano que alude a lo imposible y que tomó fama durante la estadía en la isla del matador italo-español Luis Mazantini, en referencia a sus grandes proezas como Matador. Quien actuaría por última vez en la isla por ahí de 1898, estoqueando seis toros importados desde España, pertenecientes a la casa de Benjuema

Con el hundimiento del acorazado Maine(en marzo de 1898) y una vez estallada la guerra de independencia contra España, los toros fueron vetados de Cuba, al considerarse a la tauromaquia como un signo muy español, mas la prohibición no fue dada por los propios cubanos sino por los ocupantes estadounidenses en la isla. Por lo que una vez terminado el conflicto armado la fiesta de los toros volvió a celebrarse (aunque en mucha menor cantidad) entre las cenizas de las ciudades cubanas, que ante la precariedad se resumía a suelta de vaquillas y capeas, llegándose incluso a construir para dicho fin la plaza de toros “El Zapote” última de su tipo en la Habana.

No sería hasta 1941 cuando se volvería a dar una corrida formal en Cuba, importándose toros de la ganadería mexicana de San Mateo, hubo fiesta taurina los días 27 de abril así como el 4 y 11 de mayo del año en curso, los animales fueron corridos en el “estadio tropical” de manos de los diestros Jaime Noaín y Rafael Ponce Rafaelillo y aunque el festejo estaba establecido como incruento, la petición popular de los casi 14 mil espectadores animó a los banderilleros a colocar los palos que adornan el cerviguillo de los toros.

La última vez que se corrieron toros en la Isla sería el 31 de Agosto de 1947, un festejo ahora sí incruento en donde los diestros mexicanos Silverio Pérez Y Fermín Espinosa Armillita enfrentaron arrogantes reses de la ganadería colombiana de “Aguas vivas” ante un público de más de 30 mil aficionados. Pese a eso, en enero del 73 se logró que se autorizara la celebración de Corridas en la Ciudad de Nueva Gerona, en Isla Nueva. Pero aun y con el triunfo que suponía este permiso, el proyecto de construcción de la plaza de toros no se culminó por cuestiones económicas. Cuba se quedó sin el arte de Cuchares, mas no sin afición, de toros y toreros aún se habla en la isla y los carteles de las tardes de corrida son cuadros en restaurantes y tabernas, en las mismas salas de los edificios presidenciales se aprecian los nombres de Mazzantini y Guerrita, de Silverio y Armillita. En las provincias aún se bregan y montan reses en espectáculo similares al jaripeo (en donde la bravura aunque beneficiosa no es del todo necesaria, por lo que las reses a ocupar pueden ser o no de raza de lidia)

Desde hace un par de años se habla del levante del embargo a Cuba y los recientes acontecimientos parecen apuntar cada vez más a dicho escenario, quizás sea tiempo de recordarle a Raul su querer por lanzarse al ruedo, quizás sea tiempo de regresarle al pueblo de Cuba la fiesta de los toros y reivindicar si es que la afición taurina en la isla sigue viva.