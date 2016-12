Universidad Tecnológica y Garabatos golearon a sus rivales

Iguala, Gro., Diciembre 1.- Se jugó una jornada más en el futbol femenil y las escuadras de Universidad Tecnológica y Garabatos no tuvieron piedad de sus rivales al golearlos, en donde la pandilla de Corazón por Iguala sigue siendo el que manda en el pelotón.

El cuadro de la Universidad Tecnológica no se guardó nada y no desaprovecho la oportunidad de golear 20-0 a la escuadra de Puente González que sigue en la pelea de este torneo, mientras que la oncena de Garabatos goleó 17-0 al Internacional, en donde Mariel Román marcó 10 tantos, completando la cuenta Rosa Moncayo con 4 goles y 3 más de Nataly Rodríguez.

San Miguel sudó la “gota gorda” para vencer 2-1 al conjunto de Ladys Porkys con goles de Ana Serrano y Alejandra García, mientras que el tanto que acercó a Ladys fue anotado por Fabiola Meza; Corazón por Iguala no sudó al ganar por default a la Universidad Autónoma de Guerrero.

El Deportivo Malvadas sigue sumando puntos en este torneo y ahora pasó por encima de la oncena del Deportivo Arteaga a quien derrotó 3-1, esto gracias a las anotaciones de Vanessa Rosales y 2 de Karla Valle, mientras que por las “cremosas” anotó Anahí Torres; finalmente Soccer Queen’s no sudo ni una gota, ya que Real Coacoyula no llegó a su cita del martes futbolero.