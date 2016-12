Lista la fiesta

Lobos Iguala “A” vs. San Juan; Tamarindos vs. Cañeros; San Miguel vs. San Gerardo y 20 de Noviembre vs. San Nicolás FC

Iguala, Gro., Diciembre 1.- Se acabó el torneo de futbol de la categoría Cachorros de la Liga Amateur de Iguala y todo quedó listo para que el próximo sábado comience la gran fiesta del balompié infantil, en donde sólo ocho equipos son los que sobreviven.

Los resultados que se dieron en la última jornada fueron los siguientes, Lobos Iguala “A” ganó por goleada de 6-0 al Unión Iguala “A”; 20 de Noviembre entra a la liguilla al vencer también 6-0 al Real Jaguares; San Miguel se impuso 2-0 al San Gerardo.

Real Sociedad cayó por la mínima diferencia ante Garabatos FC; San Juan logró su calificación al ganar 10-0 al Lobos Iguala “B”; Tamarindos entró con todo a la “fiesta grande” al vencer 3-1 al Nueva Alianza “B”.

San Nicolás FC ganó por goleada de 6-0 ante Cefor GT y Cañeros le metió 6-1 al Internacional.

Los encuentros de cuartos de final quedaron de la siguiente manera, Lobos Iguala “A” enfrentará al San Juan; Tamarindos se verá las caras con Cañeros; San Miguel va contra San Gerardo y San Nicolás FC se medirá con la 20 de Noviembre.