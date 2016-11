Aparecen 8 ejecutados en carretera a Tixtla; uno era ex regidor

Chilpancingo, Gro., Noviembre 30.- Este martes, 3 personas fueron halladas asesinadas en Libramiento Chilpancingo-Tixtla, a la altura de la comunidad de Matlalapa y cinco más fueron asesinadas en el Cerro del Machohua, sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixtla.

En el primer hecho, el ex regidor del Partido de Revolución del Sur y luchador social “levantado” por un grupo armado en su casa de la comunidad de Atliaca, en el vecino municipio de Tixtla, apareció torturado y ejecutado junto con dos personas la mañana de este martes.

El macabro hallazgo ocurrió alrededor de las 7:00 horas sobre la carretera de cuota o nuevo Libramiento Chilpancingo-Tixtla, a la altura de la comunidad de Matlalapa.

Tras ser alertados por una llamada anónima vía el servicio de emergencias 066, informando sobre la existencia de tres cadáveres, elementos de la Policía Federal, Estatal y del Ejército de inmediato se movilizaron a ese punto.

Los cuerpos se encontraban juntos sobre el asfalto, a orillas del carril con dirección a Chilpancingo, justo a la altura del kilómetro 11, dos de éstos bocabajo y el otro bocarriba.

Las autoridades refirieron que eran visibles las huellas de tortura en los cuerpos de las víctimas. Dos de ellas tenían cubierto el rostro con trapos y el otro –el ex regidor- estaba sin playera.

La zona fue acordonada por los agentes policiacos, quienes de inmediato solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado para hacerse cargo de las diligencias de ley, a cuyo término ordenaron el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la morgue en calidad de desconocidos.

Horas después, familiares del ex regidor desaparecido, por medio de fotografías, lograron identificarlo como Luis Tenero N., de 55 años de edad. Hasta la entrega de esta información, los otros dos continuaban sin identificar.

OTROS CINCO EJECUTADOS EN CHILPANCINGO

Por otra parte, cinco hombres más ejecutados a balazos fueron encontrados la noche de este martes en un paraje cercano a la carretera Chilpancino-Tixtla, en el cerro conocido como Machohua.

Estos hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas, de acuerdo con reportes ciudadanos al número 066 de emergencias que alertaron sobre las detonaciones de arma de fuego.

Al lugar acudieron elementos de las policías estatal y federal que incursionaron en la zona y después de varios minutos dieron con los cuerpos, a los que encontraron tendidos en hilera con las caras al suelo y sus cabezas cubiertas con sus propias camisas.

Además de disparos en sus cabezas y cuerpos, a los hoy occisos se les apreciaron visibles huellas de tortura y algunos estaban amarrados de manos y pies.

Por la complexión de sus cuerpos, los victimados tendrían edades entre 20 y 35 años. Uno vestía playera blanca y pantalón de mezclilla azul, otro camisa tipo Polo con rayas rosa y fiusha, uno más playera negra y short rojo, el cuarto playera amarilla y pantalón de mezclilla y el quinto playera con rayas azules y negras y short azul.

La zona fue acordonada por los uniformados, que a su vez dieron parte a las autoridades ministeriales para que se hicieran cargo de las actuaciones, al término de las cuales procedieron a levantar los cuerpos y llevarlos a la morgue en calidad de desconocidos.

Desde muy temprano este martes la violencia criminal se hizo presente de manera cruenta en la zona Centro, iniciando con el hallazgo de tres cuerpos sin vida sobre el libramiento nuevo de Chilpancingo a Tixtla, a la altura de la comunidad de Matlalapa, y posteriormente un cadáver embolsado a orillas de la Autopista del Sol, cerca de la comunidad de Huiziltepec, municipio de Eduardo Neri.