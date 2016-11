Triple empate

Estrellas, Laguna y Herquinz, en la cima

Iguala, Gro., Noviembre 30.- El campeonato de Reservas de Segunda Fuerza sigue su marcha y después de cinco jornadas tres equipos son los que están marcando la pauta con 13 unidades, además de seguir con la etiqueta de invicto.

Las escuadras que están compartiendo la cima son Estrellas del Unión, Atlético Laguna y Construcciones Adquisaar que tienen cuatro triunfos y un empate, además de seguir invictos al igual que la escuadra de Tuxpan que aún no conoce la derrota.

El pasado fin de semana Revolucionarios goleó 5-1 a los “zorros” de la 24 de Febrero, que en la recta final del cotejo metieron la pierna fuerte; San Nicolás logró tres puntos al vencer 2-0 al San Lorenzo; Surianos de Iguala no pudo con Real Acatempan que con su triunfo llegó a siete unidades.

Tuxpan que no pierde en este torneo ahora empató a 2 goles con Deportivo Rastro, gran partido que brindaron estas dos escuadras; Universidad Tecnológica llegó a 12 unidades al vencer 4-2 al Magistrerio; Atlético Laguna se impuso 3-2 al Isi 4-47.

Los “camioneros” de la Chevrolet no pudieron detener el poder ofensivo de Estrellas del Unión que los goleó 8-2; Real Tamarindos también goleó en esta jornada con marcador de 6-1 al CNOP; Dorados perdió con Construcciones Herquinz y Covivesa venció 5-3 al Deportivo Juan Bautista.