Se quedó con la corona

Pochawitos obtuvo el campeonato de Segunda “B” Mixto tras derrotar en 3 sets (25-23, 15-25 y 15-6) a Pemex

Iguala, Gro., Noviembre 30.- Toda una fiesta resultó la final de la categoría de Segunda “B” Mixto del Cemec Voli Iguala “Carlos Zubillaga López”; la noche del sábado Pochawitos se cubrió de gloria al imponerse con números de 25-23, 15-25 y 15-6 sobre la escuadra de Pemex que tuvo un buen regreso, pero al final terminó por desmoronarse para dejar el paso libre a su rival de que disfrutara de una campeonato que lo buscó afanosamente desde el primer duelo de este certamen.

En el primer llamado a la cancha fue el conjunto de Pemex el que buscó a toda costa dar un golpe de autoridad para alejarse lo más pronto posible de su rival, pero tras una serie de envíos que fueron bien recibidos por sus zagueros, Pochawitos fue tomando confianza hasta lograr tomar el mando en el marcador.

Los “petroleros” metieron presión hasta dejar todo en suspenso en la recta final de este episodio, pero el conjunto de Pochawitos tuvo más paciencia para llegar a la victoria que se escribió en 25-23.

Para el segundo momento del encuentro Pemex trabajó mejor, sobre todo recibió la mayor parte de los envíos que le llegaban a sus brazos, mientras que su rival fue dejando pelotas en la red que provocaron se fueran desmoronando en cada punto que pasaba.

La enjundia con la que inició este episodio le dio a la escuadra de Pemex para llevarse el triunfo parcial con un 25-15 que mandó esto a definir hasta el último episodio.

Cuando todo parecía indicar que los “petroleros” saldrían a comerse a su rival recibió una sorpresa por parte de éstos, una serie de envíos que no fueron bien contenidos por Pemex hicieron efecto en Pochawitos que no perdió la oportunidad de sacar una ventaja que provocó desesperación en un rival que sólo vio con amargura cómo se fueron acercando a la corona hasta lograr su objetivo.

El 15-6 con que se detuvo este duelo fue reflejo de quién llevo las riendas luego de tres periodos en los que no hubo tregua.

Concluida la final de Primera Varonil se llevó a cabo la premiación, en donde Pemex recibió su premio de subcampeón, mientras que Pochawitos con alegría y orgullo recibió su premio de campeón que lo deja ahora en la cima de esta categoría.