Recibe UAGro 22 mdp por parte del gobierno estatal para pagar nómina

Chilpancingo, Gro., Noviembre 29.- La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) celebró que el gobierno del estado los haya apoyado con la entrega de 22 millones de pesos, para hacerle frente a los adeudos económicos que enfrenta la máxima casa de estudios en la entidad, que sigue demostrando que va avanzando para lograr la certificación y acreditaciones de las unidades académicas.

En entrevista con medios de comunicación, el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, mencionó que a la institución le faltan más de 319 millones de pesos para solventar los gastos de fin de año, por lo que ya está en gestiones y trámites para pedir el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), toda vez que el gobierno estatal que encabeza Héctor Astudillo Flores, ya los apoyó con 22 millones para salir avantes en el pago de nómina ante la crisis presupuestal que enfrentan.

“Este martes me traslado a la Ciudad de México para seguir tocando puertas ante Hacienda y pedir su apoyo ante la situación que atraviesa la Universidad, han sido muchas las necesidades que se tienen y hemos dado muestra de que tenemos voluntad de salir adelante; yo celebro que este lunes hayamos recibido a los integrantes del Comité Evaluador del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM) quienes darán el inicio del proceso de evaluación a los indicadores y procesos administrativos de la Facultad de Medicina y es para mí un orgullo que se esté emprendiendo en la mayoría de escuelas y logren certificarse”.

Saldaña Almazán manifestó que será reiterativo ante el gobierno federal y estatal para lograr sacar adelante a la Universidad, por lo que también ya platicó con las dirigencias sindicales del STAUAG y STTAISUAG, a quienes convocó a posponer sus emplazamientos a huelga hasta el próximo año, para evitar se afecte al desarrollo de actividades en el cierre de año.

Comentó, “Guerrero no necesita más convulsiones, necesita la unidad de todos para lograr salir adelante y yo creo que la Universidad debe de coadyuvar a eso, todos los universitarios conocen la situación por la que atravesamos presupuestalmente, todos saben los logros que hemos conquistado, por tanto yo les pedí tiempo para seguir tocando puertas y lograr los beneficios que se desean tener, este martes el STAUAG tendrá su Consejo General de Huelga (CGH) donde pedimos su comprensión para poder resolverles”.

Cuestionado sobre las inconformidades que dejó la realización de la cabalgata en Acapulco, respondió que la Universidad no participó por decisión, sin que se opusiera a su realización, ni a lograr un repunte turístico para el puerto, sólo evitaron participar para darle oportunidad a la realización de actividades culturales académicas.

Javier Saldaña Almazán aseguró que como hijo de campesino le gusta cabalgar, pero por cuestiones médicas se lo impiden, pero dijo que la realización de la cabalgata se debe de replantear por sus organizadores, ya que no pueden afectar el derecho de transitar a terceros.