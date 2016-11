Trump amenaza con poner fin al acercamiento de EU y Cuba

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cancelar el proceso de aproximación a Cuba, a menos que la isla acepte negociar un “mejor acuerdo” tanto para los cubanos como para los estadounidenses.

En un mensaje en Twitter, Trump dijo estar dispuesto a “poner fin” al proceso iniciado por Washington y La Habana en 2014, que el año pasado condujo a la reapertura de las respectivas embajadas después de medio siglo de ruptura.

“Si Cuba no está dispuesta a hacer un mejor acuerdo para los cubanos, los cubano-estadounidenses y los estadounidenses en general, pondré punto final al acuerdo”, expresó el presidente electo en su mensaje.

En contrapartida, la Casa Blanca defendió el acercamiento con La Habana y cuestionó la idea de que haya hecho excesivas concesiones a Cuba o que no haya conseguido reciprocidad. Para Josh Earnest, el portavoz de la Casa Blanca, “los críticos de la actual política sugieren que de alguna forma Estados Unidos ha hecho un paquete de concesiones al gobierno cubano. Eso no es correcto. No hay concesiones”, aseguró.

Este lunes, el portavoz del equipo de transición al nuevo gobierno, Jason Miller, buscó matizar la enérgica declaración de Trump, pero afirmó que la nueva administración no apoyará un entendimiento en el que los estadounidenses sean “tomados por tontos”. “Claramente Cuba es un asunto muy complejo, y el presidente electo está al tanto de los matices y complejidades sobre el desafío que los cubanos y la isla enfrentan. De modo que será un asunto al que él se dedicará cuando sea presidente” en funciones, comentó.

No obstante, Miller añadió que Trump “quiere ver libertad en Cuba para los cubanos, y un buen acuerdo para los estadounidenses en el que no seamos tomados por tontos”.

Con relación a Cuba, dijo el portavoz, las prioridades del nuevo gobierno estadounidense serán presionar por la liberación de presos políticos, el retorno a Estados Unidos de personas que huyeron de la ley, y el restablecimiento de libertad “política y religiosa”.

En la jornada del sábado, en medio de la conmoción provocada por la noticia del fallecimiento de Fidel Castro, Trump había emitido una nota oficial en la que afirmó que su gobierno “hará todo lo que pueda” para garantizar la “prosperidad y libertad” de los cubanos.

Por el momento, sin embargo, no está claro de qué forma el nuevo gobierno podrá dar marcha atrás en el proceso de aproximación entre Washington y La Habana, ya que no se trata de un acuerdo único firmado por las partes sino de un diálogo para restablecer relaciones rotas hace medio siglo.