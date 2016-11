Marcha en Iguala padres de los 43 normalistas desaparecidos

Al cumplirse dos años y dos meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, padres de familia y normalistas realizaron una marcha por las principales calles de Iguala y colocaron ofrendas florales en las estelas de luz de los normalistas asesinados para exigir una vez más la presentación con vida de los 43 desaparecidos.

Además de exigir castigo a los autores intelectuales y materiales de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y se abran nuevas líneas de investigación, que a 26 meses no ha habido resultados para saber su paradero y se conozcan la verdad.

Al llegar a una de las estelas en memoria de los normalistas caídos, en la ciudad Industrial, colocaron una ofrenda floral y realizaron un pequeño mitin en el cual señalaron que hasta la fecha no tienen una respuesta clara de los que hechos y que ellos seguirán caminando y resistiendo hasta que haya justicia, verdad y transparencia de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre y el paradero de sus compañeros.

“Seguimos caminando y resistiendo a más de dos años y obligados por el gobierno a molestar para exigir justicia, verdad y transparencia sobre dónde están nuestros hijos”.

Los más de 400 estudiantes e integrantes de organizaciones sociales, elevaron una oración y entonaron el himno “Venceremos” con el puño cerrado.

Al hacer uso de la palabra, el director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos, Manuel Olivares, sentenció que la desaparición de los 43 y la muerte de los tres normalistas no quedará impune porque fue un golpe para todo México.

“El gobierno no quiere que la verdad se conozca porque quedaría al descubierto la participación de los cuerpos policiacos y los gobernantes involucrados con el narcotráfico, por eso decimos que en México hay un narcoestado y no aceptamos que a 26 meses, el gobierno no pueda dar verdad y justicia”, destacó.

Lamentó que el gobierno le apueste al cansancio de los padres de familia y a su vez los siga criminalizando cuando ellos sólo quieren saber el paradero de sus hijos y la verdad de los hechos, “la esperanza para las madres y los padres es que el mecanismo especial de seguimiento para el caso ayotzinapa pueda dar los resultados que el gobierno no ha dado”.

Manuel Olivares dijo que no es posible que a 26 meses no se haya dado con el paradero de los 43 jóvenes cuando tienen la tecnología y tampoco entiende el por qué ninguno de los detenidos hayan dado una pista clara del paradero de los estudiantes.

En tanto las madres y padres de familia, manifestaron que seguirán caminando y resistiendo para exigir que el gobierno les diga qué pasó con sus hijos desaparecidos el 26 de septiembre y entregados por policías federales a municipales de Huitzuco porque a 26 meses no tienen una respuesta clara de quienes atacaron, desaparecieron y mataron a sus hijos.

Finalmente reiteraron su invitación a que los ciudadanos de Iguala se solidaricen con ellos en su lucha por la verdad y les ayuden a localizar a sus hijos.