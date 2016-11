Los últimos meses han sido particularmente difíciles para Selena Gomez, quien ha luchado en contra de la depresión a causa del Lupus, enfermedad que la obligó a tomarse un merecido descanso.

Tras reaparecer en la ceremonia de los American Music Awards para recibir el premio por Artista Femenina Pop Rock y ofrecer un emotivo discurso, la artista regresó a las redes sociales después de no publicar nada en tres meses.

La fotografía, cargada por Selena en su cuenta de Instagram hace referencia al Día de Gracias, fecha en la que reconoció el apoyo de sus fans:

“Tengo muchas cosas por las que dar gracias este año. Ha sido el más duro que he tenido que afrontar en mi vida pero también el más gratificante...Finalmente he luchado esa batalla para librarme de ese sentimiento de no ser lo suficientemente buena.

Solo he querido proyectar de vuelta todo ese amor que me han dado durante años y demostrarles lo importante que es para mí cuidar de ustedes”, precisó Selena Gomez.

Dicha publicación dio pie al apoyo de cientos de sus seguidores, quienes le demostraron su amor con mensajes como “estamos tan orgullosos de ti” y “te extrañamos, bienvenida de vuelta”.

Recientemente Selena Gomez habló acerca de la depresión por la que pasó en el discurso de agradecimiento que dio en los AMA, donde mencionó que “estaba totalmente rota por dentro”, explicación al receso que tomó para recibir tratamiento para la ansiedad.