Volaron al título

Águilas de la UAGro se quedó con la Copa Taxco

Iguala, Gro., Noviembre 28.- Las águilas universitarias de la Universidad Autónoma de Guerrero se quedaron con el título de la II Copa Taxco de Edad Libre al vencer 3-2 al conjunto de Iguala que cayó con la cara en alto para quedarse con el subcampeonato.

Ambos equipos saltaron al terreno de juego con sus mejores hombres en busca de quedarse con la copa y hacer en grande la fiesta de los plateros ante la poca asistencia de la afición al quedar fuera el anfitrión.

El cuadro de Iguala se apoderó del esférico para que Rogelio “Cuate” Calderón abriera la cuenta en favor de los igualtecos, pero de penal los universitarios empataron el encuentro con gol de Rafael Martínez, que después de este marcador los dos equipos se enfrascaron en una lucha por el balón en el ombligo de la cancha.

El reloj siguió su marcha y doña número cinco no quiso entrar en romance con las redes en el segundo lapso, por lo que el marcador ya no se movió en los 90 minutos para irse al alargarse de los tiempos extra.

En los primeros segundos del primer tiempo extra, Brayan Herrera agarró mal parada a la defensiva de Iguala para meter el 2-1, por lo que Iguala con jugadas por los costados buscó hacer daño, pero el parado defensivo de las águilas que metió a cinco defensas y hasta el contención hicieron labores defensivas cuidando el gol.

El tercer gol de los universitarios fue en una descolgada por la banda izquierda, en donde José Chávez recortó en el área para quedar solo con “Buyo” Morales que nada pudo hacer ante el fuerte disparo del universitario.

Iguala no dejó de luchar, tocó la puerta de los universitarios en donde el arquero evitó la caída de su marco, pero donde nada pudo hacer fue en el 3-2 que fue marcado por Eduardo Tenorio; en los últimos minutos Iguala echó todo a la ofensiva pero el empate no cayó.

Al finalizar, autoridades municipales y deportivas de Taxco entregaron el premio de 30 mil pesos a la UAGro y 10 mil pesos para el subcampeón Iguala.