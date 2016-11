¡El monarca conservó su trono!

San Juan se proclama bicampeón de Juvenil "A", tras golear 4-1 a Tamarindos

Iguala, Gro., Noviembre 28.- El Apertura 2016 en Juvenil “A” recibió al conjunto de San Juan en las crónicas de esta categoría tras convertirse en bicampeón luego de imponerse 4-1 a Tamarindos, en la gran final que se disputó el sábado por la noche en la cancha 2 de la UDI, la cual registró una buena entrada como en la edición de 2013 cuando se encontraron “rayados” y “unionistas”.

En la batalla final los “rayados” dejaron muy en claro que quien quisiera arrebatarle su campeonato debería hacer un duelo perfecto para salir con el brazo en alto y a la hora de estar en el campo de batalla lograron imponer su ritmo, fueron contundentes y sobre todo supieron manejar los momentos difíciles para mantener intacta su corona, la cual los tiene en lo más alto de este certamen.

EL JUEGO

Para este encuentro el conjunto de Tamarindos realizó una serie de modificaciones sobre todo en su defensa, donde cambió el 75 por ciento; San Juan por su parte puso desde el inicio a Ronaldo Román como volante y le dio entrada a Arnold Delgado quien estuvo acompañado en el ataque por Rafael Juárez y tras el silbatazo inicial la escuadra “tamarindera” le dio circulación a la pelota para comenzar a buscar llegadas de peligro.

JUGADA FULMINANTE

Tras aguantar los primeros momentos del encuentro, San Juan logró hacer daño gracias a que Arnold Delgado en jugada individual se quitó a dos defensores, se perfiló rumbo a la portería para que en la salida del meta Jonathan Román sacara un potente disparo que se fue a guardar a la meta “tamarindera” en apenas 9 minutos de partido.

La anotación en contra puso como energúmeno a un conjunto de Tamarindos que no se esperaba le hicieran daño en la primera de peligro en su contra y tras retomar confianza lograron poner en predicamento a los “rayados” con un tiro de Eros Velázquez que fue a dar al poste de la meta que defendió Aldair Cisneros.

GOLPE ANÍMICO

En el cierre del primer tiempo los “sanjuaneños” volvieron a dar un golpe anímico que los acercó a la gloria, Gerardo Cardozo recibió una pelota en el centro del campo, éste filtró para Ismael Fernández quien al entrar de frente al área “albiverde” sacó un disparo que se fue con destino a la portería de su rival para decretar el 2-0 que se gestó al minuto 38.

DIERON SEÑAS DE VIDA

En el regreso a la cancha Tamarindos logró reaccionar luego de que al minuto 42, un tiro libre que pegó en el poste regresó al área de los “rayados”, en el recentro Ulises Escobar se quedó solo y su alma para empujar la pelota y poner el 2-1 que les daba una esperanza de soñar con la remontada que obligara el duelo a la prórroga.

EXPULSIÓN Y RAFA PONE EL TERCERO

Cuando el duelo se encontraba más tenso, un par de expulsiones por parte de ambos conjunto parecía darle un rumbo dramático al partido pero no fue así, una falta por la banda a Rafael Juárez provocó la marcación de un tiro libre, Juárez se metió al área, pidió la pelota y tras anticiparse a la defensa anotó el 3-1 que se escribió al minuto 59.

ESTOCADA FINAL

En la recta final Tamarindos había intentado de una y otra forma hacer daño pero no lograba concretar, sus cambios funcionaron poco y ahora sólo un milagro podía rescatarlo, pero cuando estaba recuperando terreno llegó una desatención más que le costó el campeonato, Cristopher Varela quien entro de cambio tocó para Arnold Delgado, éste tocó retrasado para Rafael Juárez quien sin pensarlo sacó un tiro raso y a la esquina para anotar el 4-1 que ya no se movería en el resto de esta contienda.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

Al término del encuentro la directiva de la liga encabezada por Crisóforo Tinoco, premió a los tres primeros lugares del goleo individual, Eduardo Millán de Tamarindos con 34 anotaciones se erigió como el romperredes; en la premiación de equipos el tercer lugar fue para Preventivos, el trofeo de segundo lugar fue recibido por parte del capitán de Tamarindos, finalmente el mediocampista del San Juan, Rafael Juárez y el resto del grupo pasaron por su premio que los pone como bicampeones de Juvenil “A”.

ASÍ ALINEARON:

San Juan: Aldair Cisneros, Eduardo Jiménez, Ismael Fernández, Efraín Soto, Lenin Pacheco, Héctor Venancio, Gerardo Cardozo, Ronaldo Román, Arnold Delgado, Rafael Juárez (c), Rafael Venancio y Juan González. DT Zaid Dirzo.

Tamarindos: Jonathan Román, Ever Qeuzada, Miguel Alvira, Jefrey Vargas, Uriel Pineda, Alberto Hernández, Ulises Escobar, Moisés Villegas, Eros Velázquez, Alberto Hernández y Jesús Elías. DT Juan Jaimes.