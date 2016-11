* Literaturizar en serio

En el contexto de la época que nos está tocando vivir, donde el uso de la internet impera y domina, los tiempos y los espacios, con el cúmulo de información que proporciona (a veces no tan cierta) y a la que se acude con mayor frecuencia, como una manera fácil de obtener los datos que se nos solicitan, es necesario reforzar e impulsar con mayor fe el regreso a los libros.

Pero no sólo eso, no únicamente a los que ya están y han soportado los embates de la modernidad y se yerguen como sobrevivientes de una hecatombe, o como aves fénix que, antes de convertirse en cenizas, abren sus alas y en el batir silencioso y, hasta, temeroso, hacen acto de presencia para decir: no nos den por muertos, aún queda la esperanza.

Entonces, basta creer que el libro, como objeto, como material de lectura palpable, aún tiene opciones; aún es esperado, asediado, sostenido y, gracias a Dios, creado, para que los corazones palpiten a tambor batiente y llamen a la guerra contra la ignorancia y a favor de la creatividad humana, que se sostiene desde un punto entre el corazón y la razón, y fluye en la sangre de quienes aún creemos.

Por eso, con emoción, les comento que en esta supervivencia de la literatura como tal, existen seres que se comprometen y su energía la entregan en la persecución de un fin, y no hay mejor fin que el propiciar el ambiente necesario para que, con las herramientas que les proporcionan, logren que niños y jóvenes escriban. Pero, que escriban bien, bajo un sistema dirigido y creado para garantizar que las habilidades se desarrollen y las capacidades se pulan; donde el talento se vea reflejado con productos que impacten en las emociones y en los sentimientos.

“Caminito de los cuentos, guía para literaturizar a niños y jóvenes”, es el nombre del proyecto que el maestro Joaquín Martínez Miramontes presentará hoy sábado, 26 de noviembre, a las 17:00 hrs., en Taxco.

Él ha experimentado con otros proyectos que tienen esta finalidad: enseñar a escribir cuentos, a crear literatura. Ha conformado un equipo en el que el doctor Hermes Castañeda Caudana es parte importante como propulsor, capacitador y orientador de estas inquietudes en las que maestros como Lehi Axel Jaimes Castañeda y Soledad Manzanares, confluyeron en torno a una idea, a una meta, y enseñaron a un grupo de niños de una comunidad de Taxco, bajo la propuesta de “Taxco va… a descubrir la literatura escrita por niños” y con los alumnos del maestro Joaquín, de la localidad de San Juan Unión, empezaron a soñar, a imaginar y a crear.

El maestro tuvo la suerte de enterarse de una convocatoria lanzada por Casa Grande Taxco, que invitaba a presentar proyectos sociales en las áreas de educación, cultura, medio ambiente y salud. Él y su equipo decidieron participar y diseñaron el proyecto que presentarían, el cual fue aprobado y desde ese momento dedicaron los mejores esfuerzos en la consecución de sus objetivos.

Los resultados fueron los esperados porque el proyecto lo fundamentaron en la pedagogía de la doctora Ethel Krahuze, quien ha asesorado directamente el camino de las acciones concebidas y realizadas para lograr niños y jóvenes que no sólo les gustara la literatura, sino que produjeran sus propios textos literarios, sus propios cuentos.

El maestro Joaquín, ahora, dándole seguimiento al proyecto, tiene especial cuidado de que los productos literarios de los talleres que imparte, contengan elementos sustanciales para ser considerados, realmente, como hechos literarios; es decir, supervisa la estructura del cuento, la lucha de las fuerzas contrarias, la construcción de los personajes, el uso de recursos literarios y que los textos reflejen exactamente la cosmovisión de los mismos niños, no la de sus padres o de otros adultos.

“Caminito de los cuentos II: Los animales también cuentan”, fue el resultado de esas acciones en las que los niños cuentan, con estructura y técnica, sus emociones, sus tristezas, sus orgullos y nos regalan sus experiencias y sus prejuicios, proyectados en la amistad entre animales que hablan, trabajan y se enamoran

Gran propuesta. Es, verdaderamente, un orgullo conocer estas iniciativas que producen sabores dulces en el alma y que motivan para apoyar e incentivar, para que nunca se dejen de hacer.