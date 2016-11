Código 750, la solución

Está debidamente comprobado y además, justificado el hecho de que nuestros gobernantes y la clase política mexicana carecen del respeto y la confianza de la ciudadanía en general, una vez que es público y notorio el espíritu depredador y la práctica abusiva y permanente de apoderarse de los recursos del erario público. Los ejemplos se dan día a día de manera escandalosa, cínica y desvergonzada, como muestra de la corrupción y la impunidad en que vivimos.

Con motivo del resultado de las elecciones en el vecino país del norte, la clase política mexicana está temblando y sudando frío al pensar qué va a hacer con los millones de paisanos que serán deportados; disminución del comercio entre ambos países, desfavorable a México que depende en un 80 por ciento de ese país y un etc., interminable, dado el proteccionismo que pregona el futuro presidente norteamericano que ignora el mundo globalizado en que se vive ahora.

La solución, que se antoja idealista por nuestra dependencia, por la cercanía, por la idiosincrasia del mexicano de creer que lo extranjero es mejor y por la influencia que ejerce E.U., en los patrones de vida del mexicano de hoy, ajeno y ayuno de nacionalismo, está a la mano.

Hay varios ejemplos pero sólo dos: Alemania y Japón en 1945, al final de la segunda guerra mundial, sus pueblos, ciudades, fábricas, aeropuertos, puertos marítimos, eran escombros y de ahí se levantaron hasta donde son ahora: potencias económicas mundiales al igual que China que en esa época vivía en el feudalismo y ahora es la segunda economía del mundo.

Pero su nacionalismo los levantó, sólo consumían productos del mismo país y sus gobernantes administraron esos esfuerzos en su propio beneficio. Viene a la memoria el hecho de que en los años 90 del siglo pasado, el presidente norteamericano George H. Bush tuvo que ir a Japón en visita oficial a pedir al gobierno que comprara más mercancías de E.U., ya que Japón estaba vendiendo más de lo que compraba. El emperador japonés tuvo que pedir a su pueblo, a través de una transmisión nacional en radio y televisión, que consumiera productos de E.U.

Según acuerdos internacionales, cada país dispone de un código para marcar sus productos de origen y a México le corresponde el 750, por lo tanto nosotros los consumidores tenemos la llave para que la política proteccionista del gringo nos afecte lo menos posible. Pero no consumiendo productos ajenos.

Si la marca del producto es extranjera pero tiene el código 750, quiere decir que intervinieron trabajadores mexicanos en su elaboración; lo barato le cuesta caro al país, ya que al dejar de comprar lo mexicano le está dando de comer al empleado forastero y al nativo lo manda al desempleo, a la delincuencia.

Es hábito que al ir de compras al mercado, le estemos regateando el precio a nuestros paisanos y en cambio cuando compramos en donde aplican el redondeo, sin chistar aceptamos. Debemos, con nuestra conducta, ayudar, apoyar al vecino, al amigo, al conocido en la ciudad, no al forastero que se lleva el dinero a otro país. Así ayudaremos a México a enfrentar los retos que representan los cambios. Nacionalismo es la respuesta.

Tenemos miles de kilómetros de litorales para alimentarnos con múltiples clases de pescado; millones de hectáreas para siembras y cultivos diversos; miles de cabezas de ganado caprino, porcino, vacuno, etc., selvas y bosques, minas, petróleo, ¿entonces por qué el miedo?

El gobierno tiene la obligación de recomenzar el camino, hacer la tarea que no hicieron los antecesores y procurar una mejor calidad de vida a los mexicanos de hoy y mañana. Paredón a los simuladores y tranzas. No más.