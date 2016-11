Realizarán una revisión en las clínicas del IMSS para verificar su funcionamiento

Iguala, Gro., Noviembre 26.- "Realizaré un recorrido por todas las clínicas del Seguro Social en Guerrero y me reuniré con cada uno de los jefes de servicio delegacional a fin de saber en qué condiciones opera cada una de las clínicas y en base a eso tener un informe pormenorizado de la situación que prevalece en cada nosocomio", señalo el nuevo delegado del IMSS en el estado, Reyes Betancourt Linares.

Refirió que se ha iniciado ya con la revisión de la entrega recepción, "estamos en estos momentos checando los avances que se tienen en todos los programas sustantivos que el IMSS ha dictado en relación de 10 medidas indispensables que tienen que ver con la mejora de atención a los derechohabientes que tenemos en el estado".

Entre las que incluyen Unifila, movilización de camas oportuna, abatir el rezago quirúrgico en cada unidad, tener suficiente abastecimiento de medicamentos, buen trato a los derechohabientes, entre algunos puntos más que se están revisando, "la idea es que se mejore el servicio que se le presta a los derechohabientes", señaló.

Batancourt Linares manifestó que durante este año el IMSS tuvo un programa de remodelación de obras en la mayoría de unidades en el estado y las plantillas de personal están completas, aunque reconoció que se tienen algunas deficiencias en cuanto a ciertas especialidades médicas, cuyo problema no es únicamente en Guerrero sino en el país.

Como angiología, bucodental maxilar y "algunas otras más que yo me daré a la tarea para revisar a detalle cuáles especialidades nos hacen falta a fin de hacer lo propio para que el próximo año se puedan tener ya dentro de los servicios de salud que se proporcionan en cada una de las clínicas".

El delegado refirió que de acuerdo a la revisión que hasta el momento ha realizado en los programas que se ejecutan dentro del IMSS, son buenos, van acorde a los lineamientos que marca la normatividad.

Finalmente, añadió que hará un análisis detallado para determinar en dónde se requiere realizar algún impulso en algunos programas para poder lograr la meta nacional y superarla.