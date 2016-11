Se ha registrado 196 feminicidios este año, revela estudio de UAGro

Chilpancingo, Gro., Noviembre 26.- Alrededor de 196 feminicidios se han registrado de enero a la fecha, afirma la organización “Colectivo Camina Violeta”, que sostiene que la declaración de la alerta de género, no es la panacea para terminar con la violencia de género.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la organización “Colectiva Camina Violeta”, participó en la convocatoria hecha a nivel nacional #25NOV 2016 México, todas a las calles.

La marcha partió poco después de las 18:00 horas de la Alameda Granados Maldonado hacia el punto conocido como Monumento a Las Banderas, portando cruces y velas, en honor a cada una de las mujeres que han sido asesinadas en el Estado de Guerrero.

Yolitzin Jaimes Rendón, integrante de esta organización, dio a conocer que, en base a un estudio realizado por estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), con un registro puntual y documentado, en el Estado de Guerrero, han ocurrido 196 asesinatos de mujeres.

A diferencia de la Alianza Feminista, la Colectiva Violeta no considera importante la Alerta de Violencia “no es la panacea”, recalca Jaimes Rendón, que va a resolver la violencia de género en todo el país, porque hay Estados, señala, como el de México, donde no ha mostrado resultados, los feminicidios, continúan ocurriendo de la misma manera que antes de que se declarara.

“Los feminicidios no paran con la alerta de género, los feminicidios van a parar el día en que el gobierno, en sus tres niveles, transversalice la perspectiva de género e incluya la materia en la educación, desde el preescolar hasta la universidad”, sostuvo Jaimes Rendón.

Actualmente sólo tres unidades académicas de la UAGro, la imparten, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Gestión y Buen Gobierno.

En este mismo marco, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Alianza Feminista, por la tarde, en el Zócalo de Chilpancingo, colocó cartulinas sobre víctimas de violencia feminicida, crearon un performance, presentaron un documental, durante el evento, portaron veladoras y cruces.