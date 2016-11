Sábado emocionante

Estrellas del Unión, Chevrolet y Tuxpan corren peligro esta tarde

Iguala, Gro., Noviembre 26.- Este sábado hay grandes emociones en el futbol de Segunda Fuerza y los tres encuentros que están programados en la Unidad Deportiva de Iguala están para chuparse los dedos, en donde los líderes corren peligro.

En el campo uno la oncena de Tuxpan se mide a un peligroso Deportivo Rastro, que a pesar de que no ha podido conocer el triunfo en este torneo, es un equipo que juega bien pero hasta el momento le está faltando el manejo de partido; en el escenario central, Chevrolet y Estrellas del Unión tienen una cita con el destino futbolero, ambos equipos van bien en este torneo y en el patio tres, Real Tamarindos se verá las caras con los "cevicheros" de la CNOP, partido en donde no hay favorito.

Revolucionarios que ha venido sumando poco a poco, hoy en el campo del Unión Iguala se mide al conjunto de la 24 de Febrero; San Nicolás FC jugará contra San Lorenzo; Atlético Laguna tiene una cita en la cancha con Isi 4-47.

Construcciones Herquinz que no ha podido ganar en este campeonato, ahora se mide al Dorados; Universidad Tecnológica quiere regresar a la senda del triunfo ante Magisterio que necesita sumar.

Covivesa que viene de perder el invicto, ahora se verá las caras con Deportivo Juan Bautista y Surianos de Iguala va contra Real Acatempan.