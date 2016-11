Una final que promete emociones

San Juan y Tamarindos se verán hoy las caras en un duelo inédito por el título de Juvenil "A"

Iguala, Gro., Noviembre 26.- Una de las finales más esperadas en la categoría Juvenil “A” se estará llevando a cabo esta noche en punto de las 19:000 horas entre los conjuntos de Tamarindos y San Juan, en esta nueva historia ambos han demostrado tener los arrestos para estar jugando por un campeonato que fue codiciado desde el inicio de este Apertura 2016, en el cual sólo uno será quien logre llegar a la gloria.

LA HISTORIA EN ESTE CERTAMEN

Para el Apertura 2016 se encontraron en la fecha 11 con victoria de 3-0 para la causa de Tamarindos, Moisés Villegas en dos ocasiones y Eduardo Millán fueron los encargados de ponerle cifras a un duelo que dejó a los “rayados” con la espinita clavada tras llegar de manera invicta a este encuentro que tuvo como escenario la cancha 2 de la UDI.

CÓMO LLEGAN

En el desarrollo del torneo el conjunto de Tamarindos fue líder absoluto al sumar 45 puntos, luego de acumular 15 triunfos, cero empates y una derrota, con 82 goles a favor y sólo 11 en contra, mientras que en la liguilla sólo conoció la victoria, en cuartos de final dio cuenta del Internacional con global de 5-1 y en semifinales jugando de gran forma derrotó 4-2 a Cañeros.

Por su parte, San Juan hizo 42 puntos que lo colocaron en el segundo lugar al sumar 14 victorias, cero empates y 2 derrotas, en el goleo tuvo 72 anotaciones a favor y 12 en contra, mientras que en la ronda de la liguilla también ganó todos sus encuentros, a Tuxpan lo venció con marcador de 6-0 y a Preventivos 5-2.

LA ESTRATEGIA

Hasta el momento ambos conjuntos han jugado con un sistema de 4-4-2, donde la prioridad es la salida con llegadas por la banda, en el centro del campo los duelos de Eros Velázquez y Miguel Alvira (Tamarindos) contra Gerardo Cardoso y Rafael Venancio (San Juan) estará prendida, ya que buscarán tomar la posesión de la pelota que dirija los embates de sus delanteros, los cuales saben que deberán aprovechar las opciones que se les presenten.

En sus aparatos defensivos se han caracterizado por recibir pocas anotaciones, esto pone interesante el encuentro ya que ambas escuadras tienen delanteros que saben definir la mayor parte de sus opciones de gol, mientras que a su gente de refresco los estrategas también han sabido darle rotación para salir avantes en sus partidos.

¿QUIÉN SE LA LLEVARÁ?

Entre ambos conjuntos no hay antecedentes, esta será la primera ocasión que se vean las caras en un juego por el campeonato, los “rayados” en el Clausura 2015 lograron el tan ansiado título que se les había negado, mientras que los “tamarinderos” hasta el momento habían sido protagonistas de ediciones anteriores, pero no habían llegado a la final, en esta ocasión no quieren dejar pasar la oportunidad de coronarse aunque antes tendrán que derrotar a unos “rayados” que defenderán a capa y espada el campeonato que ostentan en estos momentos.