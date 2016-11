Agoniza torneo

Legión Tepecoa se juega la vida ante Nueva Alianza

Iguala, Gro., Noviembre 25.- Este viernes se juega una jornada más del torneo de Veteranos que se encuentra en su recta final, en donde están en juego los últimos lugares para la liguilla que está a la vuelta de la esquina.

La jornada de este viernes se jugará de la siguiente manera, Barcelona que no tuvo el torneo que esperaba, ya que se ubica en el penúltimo lugar se enfrentará a la 24 de Febrero que ya está calificado a la gran fiesta.

Dorados que es el colero del torneo, ahora quiere dar la sorpresa ante un Real Sociedad que viene de ser goleado; San Juan se estará midiendo al once de Construcciones Arquisaar, que de ganar este compromiso estará asegurando su lugar en la liguilla.

Rojos de San Miguel que está en el segundo lugar se enfrentará al Arboledas; los “calacos” del Sporting se miden al once de Ferrocarriles y Legión Tepecoa se juega la vida ante Nueva Alianza que es el líder de la competencia con 55 unidades.