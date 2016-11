Inseguridad, por falta de compromiso de municipios

Chilpancingo, Gro., Noviembre 24.- Para que haya una política efectiva de seguridad en la entidad debe haber una participación activa de los 81 presidentes municipales, afirmó el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, quien invitó a los alcaldes a no “poner oídos sordos” ante esta problemática.

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero consideró que si no hay compromiso y disposición de los presidentes municipales para colaborar en las estrategias de seguridad, no se podrá avanzar, no deben “hacerse de la vista gorda”, tienen que participar con mayor ahínco, para que junto con el estado se haga una labor histórica en la lucha contra la delincuencia.

Señaló que en este trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales, municipales y sociedad civil, la falta de resultados en la lucha contra la inseguridad se debe a la posible vinculación de gobiernos municipales con el crimen organizado y la falta de elementos policiacos.

Álvarez Heredia ejemplificó que la estrategia de seguridad “es una mesa sustentada en cuatro patas, la parte federal, estatal, municipal y de la sociedad: la parte federal con el estado trabajan de manera unida y coordinada para fortalecer las acciones contra la delincuencia, la pata que está coja es la parte municipal, es necesario ampliar las capacidades de las policías de los 81 ayuntamientos, esa parte es fundamental para avanzar en la estrategia de seguridad y el otro componente es la participación ciudadana a través de la denuncia anónima, la gente tiene que denunciar los cobros de extorsión (y otros delitos), la gente tiene que denunciar ante las autoridades”.

Dijo que los hechos de violencia del fin de semana pasado no se derivaron de una “inacción de las autoridades (estatales y federales) que han hecho su trabajo de manera coordinada y unida”, y reiteró que esa violencia tiene su origen en la disputa por el territorio de los grupos del narcotráfico.

El también delegado de Gobernación federal en la entidad aseveró que las autoridades no han sido rebasadas por los hechos de violencia ni por los grupos criminales, “ha habido un trabajo muy consistente de las autoridades, obviamente se tiene que hacer un análisis de la situación e identificar los puntos donde hay que reforzar, los puntos donde pudieran hacerse algunas correcciones a la estrategia de seguridad”.

Subrayó que han solicitado “a los grupos civiles armados (autodefensas) que permitan el trabajo de las autoridades, porque tampoco se puede mezclar la presencia del Ejército con los grupos civiles armados, eso pondría en riesgo obviamente la integridad de ambos lados”, en referencia a la Policía Comunitaria Tecampanera (PCT) de Teloloapan.

E insistió que “no ha fallado la estrategia, lo que hay es un desafío de la delincuencia, la delincuencia actúa y la responsabilidad de la autoridad es obviamente ubicar, detener, contener, hacer su trabajo”.

Finalmente, aceptó que el tema no es sencillo, se requieren recursos económicos para capacitación, equipamiento y un mayor número de elementos policiacos.