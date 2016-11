Intenta Sejuve que jóvenes desempleados no se enrolen con delincuencia organizada

Chilpancingo, Gro., Nov. 24.- La Secretaría de la Juventud (Sejuve) del gobierno del estado anunció que firmará una alianza estratégica con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para el fomento al empleo y rescatar de las garras del crimen organizado a un 20 por ciento de jóvenes guerrerenses desempleados.

Humberto Díaz Villanueva, secretario de la Juventud, dijo que de cada diez jóvenes, al menos dos de ellos no trabajan, por lo que son vulnerables o están riesgo de enrolarse en la delincuencia organizada en los diversos municipios de la entidad.

“Por eso nosotros estamos generando las condiciones para que los jóvenes que no trabajan, no tomen como una alternativa entrar a las filas de la delincuencia organizada”, insistió el funcionario estatal.

Sostuvo que para el próximo ejercicio fiscal están gestionando recursos importantes en el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) para beneficio de los jóvenes guerrerenses.

Díaz Villanueva dijo que lamentablemente un considerable número de jóvenes guerrerenses forma parte de la delincuencial ante la falta de oportunidades laborales y la deserción escolar, porque no cuentan con dinero para financiar sus estudios.

Insistió en que, con el fomento al empleo joven, podrán convertir recursos con la federación en materia de empleo y capacitación para que tengan la capacidad se acceder a trabajar o a auto emplearse.

El funcionario estatal dijo que también iniciarán un diálogo con la clase empresarial de la entidad para que se les dé la oportunidad a los jóvenes de auto emplearse y además se evite que como requisito les pidan una experiencia laboral de al menos tres años, lo que consideró como un requerimiento burocrático.

“Queremos dar ese gran brinco burocrático en erradicar que los jóvenes necesitamos una experiencia laboral para acceder a obtener un empleo o auto empleo”, mencionó.

Confirmó que, de un padrón de 960 mil jóvenes (poco más de la mitad hombres y pocas menos mujeres), el 87 por ciento trabajan en la informalidad, por lo que aseguró que la Sejuve está entregando proyectos productivos para meterlos en la regularidad económica.

“Trabamos todos los días para generar ferias de empleos, proyectos productivos y los centros poder joven”, informó.