Llegará Ejército a Teloloapan si se retiran comunitarios: Astudillo

Teloloapan, Gro., Noviembre 24.- El gobernador Héctor Astudillo Flores respondió a los integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera (PCT) de Teloloapan que piden la presencia del Ejército en el municipio que “los dos no pueden estar”.

En entrevista con reporteros, Astudillo dijo que en el Grupo de Coordinación Guerrero que desarrolla la estrategia de seguridad para el estado y en el que concurren las fuerzas federales y estatales se acordó la instalación de tres Bases de Operaciones Mixtas (BOM) con 150 efectivos en esa zona limítrofe de la Región Norte y la Tierra Caliente.

En un comunicado que repartió la PCT ayer martes, luego de tomar el Ayuntamiento y tiendas de autoservicio en la cabecera municipal, exigieron la presencia del Ejército.

Al respecto el gobernador dijo que se habló con el presidente municipal Robell Urióstegui Patiño para que sea el conducto “con quienes han venido organizando la Policía Comunitaria Tecampanera” y que “está listo para que intervenga el Ejército, pero los dos no pueden estar, ya se les dijo”.

Agregó que no pide que desaparezca el grupo de comunitarios, pero que “en la medida de que ellos también piden ayuda, permitan que se les dé esa ayuda”.

Si insisten en permanecer “será muy difícil que llegue la ayuda”, ya que no llamará a que se fomenten los grupos de autodefensa ni que se deshagan, sino que “sencillamente cumplan con la ley”.

COMUNITARIOS RETIENEN CAMIONES Y MANTIENEN TIENDAS CERRADAS

Por su parte, integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera, retuvieron más de 100 camiones y tráileres de diferentes empresas, además de que por segundo día consecutivo mantuvieron tomado el Palacio Municipal de Teloloapan y cerradas tiendas de autoservicio, ya que según dijeron, no han tenido respuesta por parte del gobierno federal sobre la exigencia de seguridad.

Los más de 100 camiones y tráileres retenidos son de empresas como Coca-Cola, Corona y Coppel, entre otras.

Los integrantes de la PCT manifestaron que por la nula respuesta del gobierno a su petición de la instalación de puestos de control y patrullajes por personal del Ejército Mexicano en las poblaciones de Totoltepec, Alahuixtlán y La Magdalena, determinaron retener los camiones de carga de empresas transnacionales como una forma de presión al gobierno.