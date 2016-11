Logran su primera sonrisa

Panamericano obtiene sus primeros puntos del torneo tras derrotar 6-1 al Cefor GT

Iguala, Gro., Noviembre 24.- Con una goleada el conjunto de Panamericano obtuvo su primera victoria del torneo de Tercera Fuerza y en su duelo dominical perteneciente al Grupo 3 logró dar cuenta del Cefor GT con marcador de 6-1, este triunfo será vital ya que es una inyección de ánimo de cara a lo que sigue, mientras que para su rival en turno fue quedarse sin unidades y en el último lugar de la clasificación.

En el arranque del partido las cosas no fueron fáciles para la oncena de Panamericano, ya que Cefor GT opuso resistencia y sobre todo generó llegadas de peligro que por poco y terminaban en gol, pero una reacción a tiempo por parte de los “guardianes” fue letal, ya que al minuto 20, Gabriel Bahena se apareció en el área para anotar el 1-0; más adelante en un descuido de la defensiva, Lázaro Alonso al minuto 28 se metió al área de donde logró sorprender al meta y poner los números en 2-0.

La reacción de Cefor GT no tardó mucho en hacer acto de presencia y al minuto 30, Edgar Cervantes dejó los números en 2-1 antes de ir al descanso.

En el segundo tiempo los “guardianes” fueron un vendaval en el área de su rival, al minuto 63, Juan Salgado se encargó de poner el 3-1, todavía el conjunto del GT no se recuperaba del tercero, cuando al 66, Mario Figueroa entró de cambió para poner las cifras en 4-1.

En el resto del encuentro Panamericano asestó 2 golpes más que sellaron la victoria, al minuto 76, Ernesto Román se apuntó con el 5-1 y la cuenta fue cerrada por los “guardianes” al minuto 87 en los botines de Lázaro Alonso quien en este partido se apuntó con un doblete que fue crucial para encaminar a su equipo al triunfo.