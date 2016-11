¿México, naco?

Iguala, Guerrero, Noviembre 23.- El pasado 21 de noviembre se realizó el partido de la NFL entre los Raiders de Oakland y los Texanos de Houston en el Estadio Azteca. Después de 13 años de no realizar este tipo de partidos en México, por fin los aficionados de la NFL podían asistir a uno en casa. De acuerdo con el Diario Milenio, se estima que en el país hay 28.3millones de aficionados del fútbol americano por lo que valía la pena traer un partido de ese tipo a nuestro país, al menos, económicamente. Y los números lo comprueban, con una asistencia de 76 mil 273 asistentes, se puede considerar el evento un éxito. Sin embargo, después del partido, surgió todo un fenómeno alrededor de los sucesos que particularmente ocurrieron debido a que el encuentro deportivo se realizó en México. Al menos, en mis redes sociales podía ver como muchas personas mencionaban que el evento había sido un fracaso por culpa de los mexicanos, por ser unos nacos. En especial tres sucesos hicieron que el evento fuera catalogado como “naco”. El primero fue el hecho de que Julión Álvarez, un cantante de música popularmente conocida como banda, fue el que interpretó el Himno Nacional. El segundo evento fue que alguno de los asistentes del evento decidió que la mejor forma de apoyar a su equipo era molestando al mariscal de campo del otro equipo, Osweiler, al enfocar en su cara la luz de un láser verde. Y, el tercero, fue que, como en cualquier partido de futbol soccer, los asistentes realizaban el internacionalmente conocido canto “eeeeh… (inserte término peyorativo hacia la comunidad LGBT aquí)” cuando el pateador realizaba su función. Estoy de acuerdo en que las dos prácticas realizadas son totalmente inaceptables, pero vamos paso por paso. Mucho se dice que el hecho de que Julión Álvarez haya cantado fue bastante “naco”. Y me molesta mucho cuando la sociedad utiliza esta expresión en eventos de este tipo, porque se suscita la típica teoría del cangrejo a la que estamos ya muy acostumbrados. En lugar de apoyar a un cantante regional mexicano y estar felices e incluso orgullosos de que tuvo esta oportunidad, decimos que es naco porque no nos gusta el tipo de música en la que se desarrolla y por qué no representa nuestro status socioeconómico. Sí, el uso de la palabra “naco” está directamente ligado a la percepción económica que tenemos de ciertas cosas, y debido a la larga historia de clasismo y división económica que ha existido y existe en nuestra sociedad, cuando no consideramos algo a la altura de nuestros bolsillos, lo desestimamos y lo etiquetamos como naco. Sin importar lo llenos o vacíos que se encuentren nuestros bolsillos, es más una cosa de percepción o aspiración, que una cosa de cantidad económica real. Por qué si nos ponemos a pensar, Julión Álvarez probablemente tiene más dinero que la mayoría de aquellos que lo llaman “naco”, sin embargo como representa a cierto estereotipo de población, inmediatamente lo descartamos. Y esta predisposición a ciertas personas que no son lo suficientemente “nice” como para estar en un evento “internacional” se reflejan en el apoyo (y la falta de) que existe entre los mismo mexicanos. Pues, el simple hecho de que Julión estuviera ahí hizo que muchos mexicanos asumieran que no les iba a gustar como cantaba el himno y que inmediatamente le buscaran errores a su interpretación. Personalmente no me gusta el tipo de música que Julión canta pero… eso no significa que considere que no es bueno en lo que hace (debido a tanta popularidad que tiene) o que vaya a decir que un evento auguraba a ser “naco” por qué el apareció. Siguiente suceso, la lucecita verde. De nuevo, demostrando que no podemos jugar limpio y siempre tomamos bandos, que no nos tomamos nada en serio y de todo podemos sacar bromas. Y al final el hacer ese tipo de cosas, también demuestra la educación de los mexicanos. No aquella de la que Aurelio Nuño es “responsable”, sino aquella que se relaciona con los valores como el respeto y la tolerancia. Y ya que estamos en la tolerancia, podemos pasar al tercer acto el canto de “eeeeeeeh ...”. Canto por el cual los equipos mexicanos han recibido amonestaciones, del que todos se quejan pero al parecer se sigue realizando con mucho fervor, canto que, en redes sociales la NFL pidió que no se realizara, canto que demuestra que no somos mejores que Trump, que explica por qué ciertas leyes no pasan, que se encuentra detrás de la discriminación e incluso agresión que una minoría del país sufre día con día. Quizá suena a que exagero pero el hecho de que este canto siga siendo utilizado demuestra lo arraigado que tienen los mexicanos la homofobia, tanto que ni se dan cuenta de que es un problema o de que está mal. Prefieren justificarla con un “es sólo un chiste” que enfrentar el problema. Este partido de la NFL yo no lo catalogaría como “naco”, que es lo que muchos están haciendo. Yo creo que en él salieron a relucir tres de los demonios que la sociedad mexicana, en sus intentos de ser más desarrollada, jura y perjura que ya no existen pero que continúan siendo pan de cada día: el clasismo, la falta de educación y la intolerancia/discriminación. Es tiempo de dejar de culpar al otro, al “naco”, y darnos cuenta que las actitudes negativas de nuestra sociedad mexicana pueden modificarse desde adentro, desde nuestras acciones, pensamientos y expresiones.