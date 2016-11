Garantizado el aguinaldo para los mil 600 trabajadores: Herón

Iguala, Gro. Noviembre 22.- El presidente municipal de Iguala, Herón Delgado Castañeda, informó que pese a los recortes presupuestales de la Federación, el aguinaldo está garantizado para los más de mil 600 trabajadores del ayuntamiento igualteco.

En una breve entrevista para Diario 21, después de encabezar el desfile conmemorativo el 106 Aniversario de la Revolución Mexicana, el alcalde afirmó que el Ayuntamiento de Iguala, tiene finanzas sanas por lo que no tendrá ninguna dificultad para erogar los 17 millones de pesos del aguinaldo antes del 20 de diciembre.

Delgado Castañeda también habló de que en el mes de enero habrá cambios en su gabinete, pero no especificó en qué áreas pueden darse estos, debido a que tendrá que analizar cada dirección y secretaría el desempeño y resultados que se han generado durante la administración.

Finalmente, reiteró que en tiempo y forma como lo establece la Ley, se pagará a cada uno de los trabajadores del ayuntamiento igualteco, el aguinaldo, gracias a las finanzas sanas que dejó el ex alcalde Esteban Albarrán Mendoza y que mantiene la administración municipal.