Se llevaron un susto

Unión Iguala goleó 4-1 al San Nicolás en la fecha 4 de 1a. Fuerza

Iguala, Gro., Noviembre 22.- Se fue la cuarta fecha del futbol de Primera Fuerza y los chamacos del San Juan le dieron un susto al Internacional que no pudo y se tuvo que conformar con el empate a 2 goles, en un juego espectacular que se vivió en el patio central de la Unidad Deportiva de Iguala.

El cuadro de los “rayados” del San Juan se aplicó en el terreno de juego ante un armado Internacional que en la primera parte a pesar de tener el balón no pudo crear peligro, mientras que San Juan las veces que tuvo la redonda puso a trabajar al arquero “Buyo” Morales y al final del cotejo se firmó un empate a 2 goles.

Con este punto el Internacional se mantiene en el segundo lugar con 10 puntos, mientras que los chamacos del Barrio Bravo llegaron a 5 unidades que los ponen en la media tabla de posiciones.

Unión Iguala que sin hacer mucho ruido y con su sangre nueva está sumando puntos, en esta cuarta fecha pasó por encima de la oncena del San Nicolás al son de 4-1, para que los “caramelos” lleguen a 9 puntos en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Con un cuadro incompleto pero sin perder el orden y aguantando los embates de los “albiverdes”, Real Independencia sacó la experiencia para vencer 2-0 a Tamarindos, que tuvo llegadas de gol pero no pudo concretar, lo que le costó perder el encuentro.