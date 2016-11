Inicia Robell la construcción de monumental depósito de agua

Robell Urióstegui Patiño, alcalde de Teloloapan, entusiasmado sigue trabajando para que en los domicilios de sus gobernados no falte el agua potable; un compromiso que cumple a cabalidad y donde no escatima esfuerzos ni recursos económicos; colonias que hace 15 años o más no llegaba el agua a través de la red, gozan ya de este beneficio.

Por lo anterior, y como prueba del intenso trabajo en este rubro, este día por la tarde fue hasta El Resumidero, ubicado en la colonia San Andrés, donde puso en marcha la construcción de un monumental depósito para almacenar 1 millón de litros de agua potable. Obra que tendrá un costo de 1 millón 500 mil pesos.

Con esta acción se verá beneficiada toda la ciudad, pues permitirá que el vital líquido llegue a los hogares a más tardar en un lapso de 15 días, aún en las partes altas; significa entonces que el nuevo depósito podrá surtir puntualmente el contenedor ubicado en El Coporito, y por medio de bombeo se podrá surtir el depósito existente en la colonia Héroes del 47.

En declaraciones hechas por el presidente municipal, previas al arranque de obra, dijo que el traer agua para Teloloapan no ha sido tarea fácil, sin embargo, señaló que en el año 2016 el gobierno a su cargo invirtió una cantidad considerable para mejorar el servicio, y citó como ejemplo la construcción del depósito en la colonia El Coporito, que almacena alrededor de 500 mil litros de agua, el que permite surtir a las colonias Benito Juárez, El Sabino, Eutimio Pinzón, Rubén Figueroa y Mexicapan.

Mostró su entusiasmo al anunciar la construcción de este nuevo depósito en El Resumidero, en el cual dijo se invertirá la cantidad de 1 millón 500 mil pesos, pero de esta forma se podrá subsanar la demanda principal de la población; asimismo informó que ahora se ocupa de la conformación de sectorización para mejorar las líneas de conducción destinando un gasto de 600 mil pesos para la compra de válvulas y material en la corrección de redes.

Bajo esta tesitura habló del tema de remodelación del zócalo de la ciudad donde-apuntó-que la atención a ese lugar es importante, pues lo definió como el corazón de la ciudad, indicando que los recursos ya vienen debidamente etiquetados, “no podemos desviar recursos de un lado hacia otro”, terminó diciendo.

Necesario recordar que gobiernos anteriores fueron indolentes respecto en este tema, pues el rol de suministro de agua era de 30, 45 días o más, y en la época de sequía era donde más se resentían los efectos; pero con Robell Uriostegui en la presidencia ha puesto énfasis solucionando de inmediato esta demanda prioritaria de sus gobernados.

A esta actividad acompañaron al presidente los regidores Arely Saynes García y Paúl Alfonso Antúnez Arana, así como varios integrantes del funcionariado municipal.