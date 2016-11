Dictan conferencia Mitos y Mentiras de la Revolución

Iguala, Gro. Noviembre 20.- Continuando con las conferencias que la Asociación de Historiadores y Cronistas de Iguala, llevan a cabo en el Museo de la Bandera y Santuario de la Patria, bajo el apoyo y la dirección de la Profra. Ninfa Mendoza de Albarrán, la tarde del viernes 18 de noviembre, el Dr. Florencio Benítez González, miembro de la citada asociación, impartió la plática “Mitos y Mentiras de la Revolución Mexicana en Guerrero”.

Donde dijo que la historia patria, también llamada de “bronce”, misma que enseñan en los libros de texto oficiales en la primaria, "nos presentan este acontecimiento revolucionario desde sus inicios en 1910, como la lucha entre David y Goliat, es decir, entre el “chaparrito” en tamaño que fue Madero y el gigante dictador Porfirio Díaz con treinta años en el poder, por lo general tienen una concepción histórica que conduce a deformaciones sobre nuestro pasado".

No es que la historia que aprendimos de niños sea falsa, sino que induce al lector a crear imágenes apacibles sobre los hechos y personajes que están muchas veces alejados de un análisis objetivo acerca de las condiciones en que se suscitaron.

La historia de nuestra revolución, así como nos la enseñaron, es muy bonita y fácil de comprender, pero…, desgraciadamente no fue exactamente así, de entrada, “no se puede hablar de una sola revolución, sino de muchas”, por ello, cuando somos adultos y queremos profundizar el estudio sobre nuestro proceso revolucionario iniciado en 1910, quedamos admirados al enterarnos que Venustiano Carranza se levantó en armas de inmediato, tras la muerte de Madero, porque ya planeaba el “Varón de Cuatro Ciénegas” dar un golpe de Estado al gobierno de Madero, también leemos que el mismo Carranza, siendo ya presidente, mandó eliminar a Emiliano Zapata y al gran revolucionario Felipe Ángeles, que Álvaro Obregón, en su empeño por ser presidente de la República, dio su aprobación al enterarse que simpatizantes suyos mataron a Carraza.

Por lo que toca a la revolución mexicana en el estado de Guerrero, los historiadores regionales no sólo siguen en sus escritos la inercia narrativa de sus colegas nacionales, sino que además tratan en sus mencionados de adelantarse e ir más allá, para demostrar que nuestra tierra guerrerense, el Sur como también se le conoce, fue cuna de valientes de los más patriotas, y además ya encarrerados, también hemos sido los primeros en todo.

Benítez González manifestó que otra de las mentiras de la historia de la revolución en Guerrero es lo relativo al Plan del Zapote, dado a conocer en el pueblo de Mochitlán en 1901, como el primer plan antiporfirista de México.

El Dr. Florencio Benítez concluyó que ante todo esto, ¿podríamos hacer un juicio sereno, inteligente y justo, sobre el pasado y el presente de nuestro estado? ¿vivimos realmente en plena libertad?.

El moderador del acto el Dr. Salvador Román Román, dio paso a las preguntas y respuesta de los asistentes donde mostraron su interés en conocer más acerca de nuestra historia ya que es muy extensa y solo se dio un muy interesante resumen.