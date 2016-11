Golea Iguala Sub 17 13 a 0 a Bravos de Chilpancingo en la UDI

Iguala, Gro., Noviembre 20.- La selección de Iguala Sub 17 no tuvo problemas para golear a los Bravos de Chilpancingo que tuvieron que salirse del terreno de juego dentro de la jornada de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank que se jugó ayer en el patio central de la Unidad Deportiva de Iguala. El equipo igualteco que la semana pasada se llevó la sorpresa en su salida en esta ocasión no se guardó nada y desde el inicio del encuentro salió con un poder ofensivo al presionar al rival desde la salida que le costó mucho trabajo al equipo capitalino. Antes de irse al descanso del medio tiempo el equipo de Iguala ya tenía solucionado el encuentro de la cuarta fecha, ya que tenía un 7 a 0 a su favor para que en el complemento sólo saliera a cumplir su duelo y hacer más grande el marcador. En el complemento Iguala salió a comerse el medio campo para acabar con su obra y meterle otros seis goles al once de Bravos de Chilpancingo que no puso más resistencia que al minuto 71 los visitantes se salieron de la cancha para que el marcador final fuera 13 a 0.