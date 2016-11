Crece déficit financiero a $23 mil millones: HAP

Chilpancingo, Gro., Noviembre 19.- El gobierno de Héctor Astudillo Flores cerrará el 2016 con un déficit superior a los 23 mil millones de pesos, además de que arrastra una nómina muy abultada que heredó de la pasada administración y que a un año de gobierno no ha sido depurada al cien por ciento; no obstante, tiene garantizado el pago de los derechos laborales de los trabajadores de fin de año.

Al cerrar el ciclo de comparecencias con motivo de la glosa del primer informe de labores del gobernador Héctor Astudillo Flores, el secretario de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón, refirió que el escenario financiero para Guerrero todavía es complicado por los pasivos que se arrastran, sin embargo, destacó que a partir de los procesos de saneamiento que se han impulsado, la administración estatal ya recuperó la confianza del Gobierno de la República, lo que permitirá tener un cierre de ejercicio fiscal con mayor estabilidad que el año anterior.

Dijo que el gran pasivo que arrastra el gobierno de Guerrero, deriva de los laudos no pagados a cientos de trabajadores que han ganado juicios laborales por despidos injustificados, el no pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la no aportación de recursos al ISSSTE, así como el pago de plazas sin techo presupuestal en la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y de Salud.

Indicó que por el buen manejo de las finanzas en la presente administración que encabeza Héctor Astudillo Flores, no habrá duda de que al término del sexenio se dejarán finanzas sanas.

Apreza Patrón dio a conocer que el déficit estructural (histórico), heredado por las pasadas administraciones, “se construyó a lo largo de muchos años, no hay tintes de carácter partidista”, el cual ascendía a 18 mil 600 millones de pesos al inicio de este gobierno, pero refirió que en el transcurso de este primer año de gestión se detectaron nuevos adeudos, que llevan al monto total de 23 mil 649 millones de pesos.

En la exposición que hizo a los diputados, Apreza Patrón señaló el déficit estructural abarca varias administraciones de gobierno, no una en particular y por lo tanto, hacer referencia a los montos no implica un señalamiento para un sexenio en particular.

Al déficit histórico, dijo que se suma un adeudo coyuntural superior a los 3 mil millones de pesos, lo que en el cierre de 2015 generó falta de liquidez para el pago de aguinaldo y salarios para los trabajadores.

A partir de las reuniones que se desarrollaron con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el funcionario destacó que se logró recuperar la credibilidad del estado ante la Federación.

Pese a los problemas que se arrastran, Apreza destacó que el gobierno de Guerrero paga los salarios de 17 mil 500 profesores estatales, ya que sus plazas no se han federalizado.

CHICAS MUY GUAPAS CON SUELDO DE SUBSECRETARIAS

Cuestionado por el diputado Fredy García Guevara, del Partido del Trabajo, sobre las irregularidades de las pasadas administraciones, Apreza reveló que tan sólo el gasto de la Secretaría de Finanzas se elevó a mil millones de pesos en diez meses durante la gestión de su titular Eliseo Moyao Morales, en la administración del ex gobernador Rogelio Ortega Martínez.

Ventiló que la oficina del ex secretario tenía más de 200 personas incorporadas a la nómina, de las cuales 150 no fueron ubicadas al cotejar los contratos existentes con el desempeño de sus funciones. “Se tomó la determinación de retener el pago y muchos ya no aparecieron”. Además, dijo, la dependencia cuenta con tres subsecretarías, pero detectaron a seis personas más con un sueldo similar a ese rango.

“Nos encontramos con cosas raras, donde había chicas muy guapas con salario arriba de subsecretarias y muchachos jóvenes que también tenían sueldos elevados”, dijo.

Parece broma, pero es una realidad e hicimos lo mismo; todo eso lo fuimos dando de baja”, expuso.

A los “aviadores”, agregó, “de plano los dimos de baja e iniciamos el cruce de nómina” entre dependencias del sector central, paraestatal, Ayuntamientos y con el propio Congreso, lo que ha permitido identificar entre mil 500 y mil 700 personas en varias nóminas, “para lo cual iniciamos el proceso de retiro, logrando un ahorro de manera importante”.

Sostuvo también que Guerrero es el “estado del bono” porque tan sólo en este 2016 han pagado 417 millones de pesos por ese concepto.

NO HAY PACTOS CON

LA IMPUNIDAD

La diputada María de Jesús Martínez Cisneros, de Morena, cuestionó al funcionario en relación a la falta de sanción a los ex gobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, a quienes acusó de causar el “colapso financiero” del estado, pero Apreza rechazó, incluso, esa posibilidad sosteniendo que “el único pacto que el gobernador Héctor Astudillo Flores tiene es con la gente. No hay pactos inconfesables, ni pactos por la impunidad. Cada servidor que ha pasado por la administración es responsable de sus actos y serán las autoridades jurisdiccionales quienes juzgarán y establecerán las sanciones”, le precisó.

Agregó: “La Secretaría de Finanzas no es autoridad jurisdiccional ni fiscalizadora (en el sentido penal), no puede meter a la cárcel a nadie porque no está en sus facultades”.

Cuestionado sobre el Fondo Regional que asignó mil 420 millones de pesos para este año, informó que la Federación aprobó apenas la semana pasada casi mil millones, de los cuales ya se radicaron los primeros 500 millones para la ejecución de diversos proyectos de obra.

Refirió que el próximo martes serán transferidos a los organismos ejecutores, sin embargo, éstos iniciaron los procesos de licitación como lo marca normatividad.