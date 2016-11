Comparecen titulares de Contraloría, Finanzas y Planeación y Desarrollo

Chilpancingo, Gro., Nov. 19.- Al culminar las comparecencias de los secretarios de Despacho del gobierno estatal, el secretario de Administración y Finanzas, Héctor Apreza Patrón, aseguró que el gobierno de Héctor Astudillo Flores encontró un déficit estructural de casi 19 mil millones de pesos en las finanzas públicas estatales.

“Con el déficit estructural quiero dejar claro que no se hace alusión a una administración en particular, porque esto se construye a lo largo de muchos años y es importante señalarlo, para que no se piense que esto puede tener tinte de carácter partidista”, precisó Apreza Patrón a los diputados locales.

Este viernes en el Congreso de Guerrero se dio fin a la serie de comparecencias de los secretarios de Despacho del gobierno estatal, con la participación de Héctor Apreza Patrón, titular de Finanzas y Administración; Mario Ramos del Carmen, de Contraloría y Transparencia Gubernamental y David Guzmán Maldonado, de Planeación y Desarrollo Regional.

El secretario de Finanzas abundó ante los legisladores que el equipo de esa Secretaría ha realizado diversos diagnósticos, encontrando que en materia de recursos federales casi el 70 por ciento de los recursos estaban perdidos, los fondos de inversión se habían dejado de tramitar e iniciaron una cartera de proyectos y elaboración de estudios para no perder los recursos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio 2015, lo que ha permitido recuperar la credibilidad del gobierno del estado ante la Federación.

Al ampliar la información y dar respuesta al diputado Iván Pachuca Domínguez respecto al desfalco financiero de las administraciones anteriores, el secretario Mario Ramos del Carmen señaló que han hecho muchas auditorías. “Y la federación a través de la Auditoría Superior de la Federación también nos ha enviado 75 asuntos para dar trámite en cuanto a las responsabilidades de carácter administrativo. Hemos hecho nuestro trabajo y hemos encontrando observaciones en el ejercicio de más de 37 mil millones de pesos”, abundó.

También respondió a planteamientos sobre qué acciones ha desarrollado la secretaría a su cargo en materia de transparencia y combate a la corrupción. Dijo que para fomentar la cultura de transparencia y gobierno abierto, conforme al mandato del gobernador, se conformaron 80 Comités de Transparencia en el Sector Central y Paraestatal del Poder Ejecutivo, se designaron 80 servidores públicos como titulares de las Unidades de Transparencia para dar cumplimiento y garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, hecho que ha permitido convertir a Guerrero en la “segunda entidad con mayor avance en materia de transparencia presupuestal” y su incorporación a la Plataforma Nacional de Transparencia.

Por su parte, David Guzmán Maldonado, secretario de Planeación y Desarrollo Regional, refirió que se trabaja con empeño en la implementación de estrategias para erradicar la pobreza en la entidad, a través de programas sociales de vivienda, de educación y de alimentación, que van de la mano con la estrategia federal para el mismo fin.

Asimismo, dijo que para garantizar el desarrollo en la entidad se elaboró un plan de gobierno para que el desarrollo regional y municipal sea equilibrado, y dijo que su dependencia está inmersa en la Estrategia Nacional de Inclusión de Combate a la Pobreza, lo que les ha permitido brindar mayores beneficios a la sociedad guerrerense.

Coincidió la mayoría de diputados en que estas tres secretarías están jugando un papel importante en el cumplimiento de las metas y compromisos fijados en el Plan Estatal Desarrollo, y les pidieron externar al mandatario estatal la disponibilidad de este Congreso para trabajar coordinadamente y construir una agenda conjunta que permita hacer frente a los grandes desafíos, anteponiendo el bien supremo de Guerrero que reclama el esfuerzo de todos para salir adelante.

Los secretarios desglosaron el eje “Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente” y respondieron a los cuestionamientos de diputados integrantes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado; de Hacienda y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Congreso local.