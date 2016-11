Declaran a sobrinos de Maduro culpables de narcotráfico en EU

Un jurado estadunidense declaró culpables a dos familiares de la pareja presidencial de Venezuela que estaban siendo enjuiciados en Nueva York por narcotráfico.

La decisión, que afecta a Efraín Antonio Campo Flores y a Francisco Flores de Freitas, fue anunciada al final de cinco horas y media de deliberaciones del jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres.

La condena será dada a conocer más adelante por el juez, aunque, en principio, se ha fijado la fecha del 7 de marzo próximo para conocerla.

Campo Flores y Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama de Venezuela, la senadora Cilia Flores, quedaron impávidos cuando el presidente del jurado terminó de leer la decisión.

El juicio, que comenzó el pasado 7 de noviembre, un año después de que los acusados fueran detenidos en Haití y luego traídos a Estados Unidos, quedó a cargo del juez Paul Crotty.

La fiscalía había acusado a los dos venezolanos de intentar exportar a Estados Unidos unos 800 kilos de cocaína, desde Venezuela, vía Honduras.

El chavismo controla

el tráfico de drogas en Venezuela, asegura sobrino de Maduro

El juicio en Nueva York contra Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados por narcotráfico y presos en Estados Unidos, sigue salpicando a los principales dirigentes políticos del chavismo, luego de que en un audio divulgado por la fiscalía, el primero de los narco-sobrinos reconoce que el régimen chavista controla el narcotráfico en Venezuela, destacó ayer el periódico El Nuevo Herald.

El pasado miércoles, en el séptimo día del juicio contra los narco-sobrinos, la Fiscalía presentó una conversación sostenida el 26 de octubre de 2015 en Caracas entre agentes encubiertos de la (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) DEA con Efraín Campo, sobrino de la primera dama venezolana y quien reconoce que en el país opera el Cártel de los Soles, en la que participan elementos de las Fuerzas Armadas y organización a la que se vincula al ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de acuerdo con un reporte de la periodista Jessica Carrillo, consigna el periódico Diario las Américas.

Las grabaciones de los sobrinos presentadas por la fiscalía no solo muestran que los acusados no eran los ingenuos jóvenes que fueron llevados de la mano por la DEA a una negociación de droga que en realidad no querían realizar, sino operadores que ya llevaban tiempo en el negocio y en una grabación explican cómo fue que el chavismo se apoderó del control de las operaciones de droga en Venezuela.

En otra grabación realizada en Honduras en noviembre del 2015, el otro narco-sobrino, Francisco Flores, prometió que un importante cargamento de droga podría llegar a Honduras antes del anochecer, ya que el avión que la transportaría despegaría nada menos que del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de Caracas.