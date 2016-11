Pediatrucos... y algó más

* INFECCIONES URINARIAS-DON CHIMINO

INFECCIONES URINARIAS.- Los riñones sirven para purificar la sangre a través de la filtración de la misma, así mismo, eliminan el exceso de agua en forma de orina, la cual desciende a la vejiga a través de unos tubos que se llaman ureteros, la orina se almacena en la vejiga de donde sale al exterior a través de la uretra. Las mujeres tienen su uretra corta y ancha comparativamente con las de los hombres, además queda cerca del ano lo cual, hace que las infecciones urinarias sean más frecuentes en las mujeres. Las infecciones urinarias pueden ser altas, cuando afectan a los riñones y bajas cuando afectan a la vejiga. Las infecciones urinarias pueden presentarse en las niñas, porque al limpiarse su ano después de evacuar, lo hacen de atrás para adelante, contaminando su vulva con excremento y favoreciendo la infección. Los niños que se aguantan las ganas de ir a orinar, pueden desarrollar infección urinaria. Los niños estreñidos también. En los adultos, la presencia de diabetes, el embarazo, la menopausia, la presencia de cálculos o piedras en la vía urinaria, próstata crecida, permanecer acostado mucho tiempo por alguna enfermedad incapacitante, el traer una sonda en la vejiga, pueden favorecer las infecciones urinarias. Los síntomas en caso de infecciones urinarios pueden ser: olor fétido de la orina, orinar frecuentemente, ardor para orinar, orinar y seguir con ganas de seguir orinando, puede haber fiebre. Algunos niños que no suben de peso, que no tienen hambre, que tienen anemia o desnutrición, pueden tener infección urinaria. Puede haber dolor abdominal, dolor en la espalda, en el costado o en la ingle. Las infecciones urinarias que pasan desapercibidas pueden traer como consecuencia la pérdida de uno o ambos riñones. Para hacer un diagnóstico, se puede efectuar un examen general de orina y si existe infección urinaria, además de darle tratamiento al paciente, lo ideal sería hacerle un ultrasonido para valorar las condiciones de, principalmente, los riñones y la vejiga, si existe algún problema, se haría un cistograma miccional para valorar la posibilidad de reflujo vésico-ureteral, es decir, que la orina que está en la vejiga, al momento de pujar para orinar, no sólo sale a través de la uretra, sino que se regresa hacia uno a los dos ureteros. Dependiendo de dicha valoración, se podría requerir una urografía excretora, una urotomografía o un gamagrama renal. Un bebé que tiene muy cerrado el orificio de salida de la orina, que orina con chorro delgado o a gotas, puede presentar infección urinaria y hasta daño renal si no se corrige su problema. Las infecciones urinarias asintomáticas, sin molestias, pueden llevar a daño renal. Hay problemas en la vía urinaria que pueden favorecer las infecciones como la presencia de doble sistema colector, estenosis o estreches del uretero, valvas de uretra y, más frecuentemente, la presencia de reflujo vésico ureteral.

DON CHIMINO.- L´otro día le taba yo paticando que nos juntamos a una quesque conbebencia con mis compas que jueron de la secundaria. Una compañera que jue de la escolta de aquellos tiempos y que la hacía re bien a la poesía jue y les dijo a los del conjunto que si le emprestaban el mifrócono pos quería decir una recitación, y sí, anque en veces como que se le olvidaba, pero anque le seguía hasta que terminó. A luego, pidió que nos paráramos todos de pie pa guardar un minuto de silencio pero, alguien gritó que no, que mejor un minuto de aplausos, asina que mejor eso jue una ovacionada hasta con chiflidos como queriendo hacerles llegar a los que se nos adelantaron un saludo de cuates, enseguida posteriormente, pidió la compañera que por grupos juéramos pasando a decir nuestro nombre y a decir de qué la girábamos ca´quien. Asina que juimos pasando de uno en uno empezando por los del grupo A. Y dijieron: yo soy crofesor, yo engeniero, yo le hago a los negocios, yo ama de casa dijo una compañera, algunos y algunas ya tan jubilados y, asina juimos pasando uno y a luego otro, cuando me tocó mi turno yo les dije que yo soy maistro de la vida, tépnico en quihaceres de la casa, abogado pero no del demoño, cultivador de mi calmil, otservador de la criación y amigo de todos ustedes. Unos se rieron, otros aplaudieron y otros ni me pelaron pos taban en la gran cotorra y echándose sus alipuses, onde que mero unos salieron gallos pa eso de empinar el codo. Total que se hizo un relajo, ya parecía mercado en domingo al medio día de tantísima plática onde quera. Yo, soy rete paticón y en una de esas se me olvidó ir a hacer del uno y que voy, cuando llegué al baño, taba ocupado y taban 3 haciendo cola, nomás había un baño pa hombres y otro pa´ellas, como ya me andaba, jui a ver si el de las mujeres taba libre y pior, 5 taban esperando. ¡Uh tamales! Dije yo, ¡me voy a miar!, tonces, que me aflojo el cincho y que me salgo para juera a la calle apretujando mis rollidas caminando aprisita, casi corriendo hasta onde taba mi Forcito casi a media cuadra de áhi, que abro la puerta, que busco debajo de mi asiento y que saco una de las bolsas nailas que sé andar trayendo, que me meto pa´ dentro del carro en el asiento de atrás, que me pongo de ladito y que echo pa juera l´agua de riñón en la bolsa naila: ¡Aaaaaaah! Descansé, sentía que ya casi me estallaba la vejiga. En eso, que siento como mojadito y que miro que la bolsa taba rotada y taba gotiando, que me apuro a salirme pa juera del coche con mi bolsita en la mano, que me hago güaje, que arriendo a ver a los lados y cuando nadien miraba, que echo la bolsa debajo de mi coche y que me voy caminando paso a pasito, disimulando como si nada. Despacio caminando, pude ver que asina como unos llegaron en moto, otros en sus coches más destartalados que el mío, pero, tambor había coches bien chingones unos casi nuevos y hasta con su ventana arriba queque quemachoyas. Yo dije, pues sí, a unos les ha ido más mejor que a otros pero, ese día, probres y ricos eso no importó ni tantito y nos la pasamos a todas márgaras. Uno que jué mi mero compa, que se sentaba alelante de mi, me paticó que tenía su cantón en el Estado de México, en Güisquilucan y me invitó a mi y a mi Puchunga a comer un domingo y juimos la semana que pasó. Otvio, mi Forcito no lo llevo tan lejos, no juera siendo que se me enfermara en el camino y nos juera a dejar tirados, nos juimos en camión, de Iguala a Cuernavaca, de áhi a Toluca y de áhi a Güisquilucan. Casimiro, que así se llama mi amigo, cuando le pregunte que si hacía frío, me dijo que algo y yo me aprevine y me llevé puesto doble pantalón, camiseta, camisa de manga larga, suéter y una chamarra encima, a mi Puchunga casi la regreso pa´tras, ¿no va a crer que se puso un pantalón ajustadísimo que parecía que no traiba nada puesto? Pior que tripa de longaniza digo yo, pero pa no agarrarme del chongo con ella, ya no le dije nada, nomás porque se puso unas botas y un abrigo largo que le llegaba casi hasta las canillas, que si no, la regreso pa que se pusiera algo menos enseñón, me choca que la bola de güeyes babosos se le queden viendo en veces tirando la baba, pero bueno, con tal de no peliar, asina nos juimos. Yo no me explico por qué, si ni tan siquiera hace calor, prienden el aigre acondicionado en el camión, va uno como si juera dentro de un congelador, yo ya no jallaba como taparme de tantísimo frío que me dio ya casi llegando a Toluca y más pior cuando llegamos a Güisquilucan. Su casa de mi amigo Casimiro queda a 3 cuadras de la terminal a onde llegó el camión y nos juimos a pincel, ¡n´hombre! Cuando llegamos a su casa, ya casi me hacia paleta yo, cuando lo saludé de mano, sentí que se me iba a quiebrar mi mano a l´hora que me la apretó, yo apenitas alcancé a decirle “bubueeenaaaas tatatardes Caca-Casimiro” Taba yo titiritando, mis quijadas ya parecían como castañuelas. La mera verdá taba haciendo un pinchi frío de la chingada, con perdón de Usté. Lo bueno jue que nos invitó a comer un caldo y barbacoa de borrego, el caldo taba tan caliente que casi me quemo el hocico y cuando me hice un taco con la barbacoa, le puse una salsa que taba bien chilosa, tanto que, hasta me hizo sudar. Nos dijo que si queríamos ir a conocer La Marquesa y yo le dije que no gracias, que mejor no salíamos, no juera siendo que en verdá me juera a congelar. Esa noche nos emprestaron un cuartito que tienen pa las visitas y ahí nos jetiamos yo y mi vieja, yo ni madres que me quité la ropa pa dormir, por más que me arrejuntaba a mi Puchunga, acostados de cucharita, nomás nones se me quitaba el frío, sentía que me calaba las patas, mis narices taban como las de un perro de Alaska de tan frías, me paré 3 veces a tirar l´agua. En una de esas, mi vieja se voltió y quedó de frente a mi, empezó a roncar juerte como no loa hacía antes y me estaba echando su aigre que resoplaba, tan helado, pero tan helado que ya casi me echaba escarcha en la cara. Que le doy la espalda, que me hago bolita y ya de tanto sueño, me quedé dormido, soñando que taba yo en lo alto de una montaña y taba cayendo un tormentón de ñeve sobre mi tatema y mis lomos.