* Vamos a ler

Hace unos días se hizo viral una publicación en las redes sociales, acerca de una mala pronunciación que, de la palabra “leer”, hiciera el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.

Seguramente es de ustedes conocida la anécdota en la que una niña de educación básica había corregido al secretario, al pronunciar, en reiteradas ocasiones, la palabra “ler”, por “leer” durante un acto en el que, al parecer, promovía el acercamiento a la lectura mediante la entrega de paquetes de libros en esa escuela.

Tuve la oportunidad de ver el video y sinceramente, me parece que la pronunciación “incorrecta” de la palabra fue, definitivamente, a propósito. Tal vez lo hizo con la intención de motivar a los niños a que le corrigieran o simplemente quiso hacerse el chistoso.

Lo cierto es que no falto quién capturara ese momento y lo compartiera en las redes, a lo que, la gran mayoría se dedicó a criticar al secretario de muchísimas maneras e incluso, mucha gente llegó a los insultos.

De por sí, siempre he considerado que, al menos en un cincuenta por ciento, lo que se publica en las redes, sobre todo en facebook, hasta cierto punto es banal, superfluo e insustancial. Es decir: tiene mucho de entretenimiento y gran parte de lo que se publica poco aporta para el desarrollo y crecimiento de la sociedad. Al contrario: mucha gente escribe, en este espacio, con enormes faltas de ortografía y sin cuidar, al menos, las reglas elementales de la gramática.

Aunque, a decir verdad, me sorprendió mucho el advertir que, de cada cincuenta personas que comentaron esa publicación, sólo tres o cuatro hacían observaciones en el sentido de que no se trataba de una carencia cultural de don Aurelio, sino que hasta pareció a propósito, como para desviar la atención de un asunto de mayor importancia para el país.

Entonces, me di a la tarea de investigar quién era don Aurelio Nuño y lo que encontré confirma mi perspectiva de que la mayoría, ahora sí, estaba equivocada al juzgar al Secretario. Y, que conste, no es mi intención defenderlo a él, ni a su partido; ni pretendo aclarar algo que, según se ve, a él mismo no le interesa hacerlo.

Mire: sinceramente, ¿usted cree que alguien con su currículum sea incapaz de tener, al menos, una mediana calidad expresiva para no caer en esos barbarismos lingüísticos?

El secretario es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford en el Reino Unido, donde se graduó con la tesis: Construyendo un Estado-Nación sin impuestos: las consecuencias políticas de la evolución fiscal en México después de la revolución armada, 1920-1930).

También, durante su período como estudiante fue presidente de la Sociedad de Alumnos de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana. En el St. Antony’s College, fue alumno del renombrado historiador Alan Knight, reconocido experto en historia de México.

Además, Inició su carrera política como vicecoordinador de Planeación Estratégica del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República durante las LVIII y LIX legislaturas. Fue coordinador de asesores del entonces Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quien después sería secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso. Posteriormente, fungió como asesor del entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

Por último: se desempeñó como coordinador de mensaje de la campaña de Eruviel Ávila Villegas para la gubernatura del Estado de México y fue coordinador de mensaje y mercadotecnia en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Más adelante, fue coordinador del área de educación del equipo de transición gubernamental, periodo en el que se incorporó al equipo encargado de negociar el Pacto por México, encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong, actual Secretario de Gobernación, y por Luis Videgaray Caso.

Yo, la verdad, no me la creo. Tampoco creo que haya sido suspendida de clases durante una semana esta niña que corrigió al secretario de Educación. Más bien, pienso que son las “fuerzas ocultas” que tienen la intención de desprestigiar al partido del funcionario y al funcionario mismo.

Pero bueno, es lo creo. Usted también tiene el derecho de creer otra cosa.