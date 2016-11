Punto de vista...

* La fiebre por el Buen Fin

El espíritu egoísta del comercio no reconoce patria ni siente ninguna pasión o principio salvo el lucro: Thomas Jefferson.

Los únicos ganadores del Black Friday, que en México se conoce como el Buen Fin son los empresarios y no los consumidores, porque no hay un tabulador oficial de los precios de los productos y eso les permite simular grandes descuentos con la complacencia de las instituciones defensoras de las familias consumistas.

Los empresarios que han puesto su leyenda de Buen Fin saben de entrada que la oferta anual es para cerrar sus ciclos de venta y comercializar los rezagos de los productos, haciéndole creer a la gente que los artículos se venden a precios de ganga, cuando en la realidad sólo enganchan a los consumidores para adquirir productos no deseados.

Los 200 comerciantes –que según estarán participando en Iguala-, van a provechar la oportunidad y seguramente van atrapar a muchos consumistas, que se justificarán diciendo: me fui a distraer y compre esto y lo otro sin importarles que sus deudas aumentarán estratosféricamente, obviamente en algunas de las gentes.

La fiebre de El Buen Fin deja muchas veces al consumidor endeudado, porque no sabe que la publicidad es una fantasía de la realidad, que idealiza y genera prototipos de los vecinos de enfrente, aunque al rato todo lo comprado vaya a parar a las casas de empeño, que por cierto, en Iguala hay muchas al grado de comprarlas en cualquier esquina.

La publicidad se encuentra por todos lados en la que ninguno puede permanecer ajeno. Las frecuencias radiales, televisivas y rotativos están plagadas de mensajes dirigidos, que hacen que la gente de todos los sectores sea un consumidor en potencia, lo que sí debe quedar claro, que no ganan los consumidores, sino las empresas.

Los mensajes tienen una estrategia mediática y desde que el Buen Fin llegó a México, las empresas han encontrado un modus operandi en los meses de noviembre y diciembre para sacar de las bodegas todos los saldos y en esto sí, la PROFECO debe cuidar que por lo menos le ofrezcan al consumidor productos de calidad.

Estos detonantes tienen una antigüedad tal que las hace parecer naturales. Es una oferta y demanda, que es aprovechada muy bien para hacer una “fiesta nacional de compras” al que con el paso de los meses, por el exceso de compras muchos de los productos vayan a terminar a las casas de empeño, gracias a la publicidad engañosa. En fin es un simple punto de vista.