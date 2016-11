Otro punto de vista

Evidentemente que la elección del presidente de Estados Unidos afectará a nuestro país en las relaciones de todo tipo, ya que nuestro comercio en un 80 por ciento es con ese país. Pero el gobierno mexicano a través de Televisa y los medios en general, después de las elecciones allá de la frontera norte, le está enviando mensajes al pueblo mexicano en un sentido catastrófico de tal manera que lo maneja como si fuera a llegar el apocalipsis.

En primer lugar debemos entender que Trump es un nacionalista a ultranza que desea que todos los trabajos creados por sus fábricas, sean para sus compatriotas; ganó porque ofreció cambios y reformas y está dispuesto a lograrlas. Cree que cuidará a su gente y velará por ella.

Inicialmente se lanzó contra los inmigrantes ilegales, a quienes considera un peligro para su sociedad. Si saca a los indocumentados que han llegado allá a ocupar plazas de trabajo, que bien pudieran ser para los gringos, bien hará ya que los necesitan. Y todo lo que haga y diga será en beneficio de sus compatriotas, de su país. Eso se llama patriotismo aquí y en China. Materia desconocida para los políticos mexicanos.

Que esté en contra de los tratados de libre comercio firmados por sus antecesores será otra faceta que veremos en el concierto internacional. El poderoso puede hacer lo que quiera, les parezca o no a los demás. Y todo ello no debe enojarnos.

Nuestro enojo debemos enfocarlo, de manera inequívoca y precisa hacia todos los presidentes de nuestro país que no se han preocupado por procurarle una mejor vida a los mexicanos. Debemos enojarnos por esas políticas erráticas en la economía, la agricultura, la pesca la ganadería, etc.

Nuestros enemigos no son tanto los gringos como los mexicanos entreguistas, de espinazo flexible, que nunca han sabido estar a la altura de deber y en cambio han sido serviles, entreguistas y colaboracionistas con los extranjeros (Peña Nieto).

Los enemigos de los mexicanos los tenemos aquí en nuestro país haciéndose pasar como senadores y diputados ya locales o federales, dizque representantes del pueblo, que se adjudican sueldos estratosféricos y que en nuestros días aplican recortes al gasto público por la escasez de recursos petroleros o la devaluación del peso frente al dólar, pero sus salarios y prestaciones no sufren reducciones, partidos políticos que, viviendo de los impuestos que pagamos los mexicanos, se niegan a cubrir sus obligaciones pagando sus impuestos o gobernadores, virreyes democráticos, ladrones que dejan deudas de miles de millones de pesos y a sus estados en la miseria. Pobre Veracruz, sin salarios, sin pensiones. Se la robó Duarte.

Esos son los enemigos de los mexicanos. Ejemplos: Javier Duarte, César Duarte, Ángel Aguirre, Humberto y Rubén Moreira, Guillermo Padrés, Fausto Vallejo, estos como ejemplo reciente. Agréguele sus conocidos. Todos esos son los enemigos. Ellos son los que obligaron a millones de paisanos a emigrar a otras tierras en busca de las oportunidades que aquí no les procuraron sus gobernantes que sólo se dedicaron a enriquecerse desmedidamente. Contra ellos el coraje.

MOLQUITERA. La PGR no puede presumir, Padrés se entregó. Rodrigo y Borge se les escapan y los Duarte disfrutando de la vida, a grandes carcajadas.