Por el buen camino

Covivesa, Estrellas, Tuxpan y Chevrolet a seguir con paso perfecto

Iguala, Gro., Noviembre 19.- Cuatro equipos son los que este sábado estarán buscando seguir su gran paso en el torneo de Clausura de Segunda Fuerza, cuando se esté llevando a cabo la cuarta fecha en la Liga Amateur de Iguala.

Covivesa, Estrellas del Unión, Tuxpan y Chevrolet Iguala son los planteles que llevan paso perfecto en este naciente torneo de la categoría intermedia, mientras que CNOP aún sigue invicto en esta competencia.

La cuarta fecha se jugará de la siguiente manera, San Lorenzo que no ha podido sumar puntos se enfrentará a la 24 de Febrero que lleva una unidad; Revolucionarios que viene de empatar, ahora quiere los tres puntos ante Surianos de Iguala; San Nicolás FC jugará contra uno de los líderes del campeonato, Tuxpan.

Universidad Tecnológica que lleva cuatro puntos, se enfrentará al Real Acatempan; Atlético Laguna que renovó su cuadro, jugará esta tarde ante Deportivo Rastro que no sabe lo que es ganar; Chevrolet que lleva tres victorias, corre peligro ante el Magisterio que ya supo lo que es ganar en el terreno de juego.

Los “cevicheros” de la CNOP que siguen invictos en este torneo, esta tarde jugarán contra Isi 4-47; Construcciones Herquinz también no ha podido ganar y hoy va contra el súper reforzado Estrellas del Unión; Covivesa que es el líder enfrentará a Real Tamarindos y Dorados va contra Deportivo Juan Bautista.