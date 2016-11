Desvío de recursos públicos, un insulto al pueblo: HAF

El gobernador Héctor Astudillo, dijo que se debe castigar a quienes hicieron mal manejo del dinero en las administraciones de Aguirre y Ortega

Chilpancingo, Gro., Noviembre 18.- Las autoridades fiscalizadoras deben castigar a quienes realizaron desvíos de recursos públicos en las administraciones de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, sostuvo el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

El mandatario estatal consideró que las irregularidades que ha detectado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por más de 8 mil 600 millones de pesos, son un insulto al pueblo y no se pueden quedar así.

“Lo que el gobernador Astudillo cree es que hay que dar los pasos que se tengan que dar, yo creo que la Auditoria Superior de la Federación debe de actuar y si nosotros tenemos que actuar, también lo vamos hacer”, señaló.

Astudillo Flores señaló que ante las observaciones que la ASF descubrió en la pasada administración, su gobierno comenzará a documentar con mucha precisión las obras autorizadas en gestiones pasadas.

En entrevista posterior a la firma de convenio con el Consejo Nacional de Población (Conapo) en Casa Guerrero, el jefe del Ejecutivo estatal, dijo que antes de este evento recibió en su despacho a un grupo de personas de la Sierra que denunciaron irregularidades en la construcción de una obra pública, la cual se da por terminada, pero no se concluyó.

“Me hablaron de una obra que no se hizo, llamé al responsable, se trata de una obra carretera rumbo a Yextla, en el tramo Filo de Caballo-Cruz de Ocote-Yextla, presupuestada en 14 o 15 millones de pesos y que presenta un avance de apenas el 10 por ciento”.

Adelantó que estas denuncias de obras que no se cumplieron en administraciones pasadas, “hay que empezar a documentarlas con una gran precisión, creo que es un insulto y una burla para el pueblo”, agregó.

Por otro lado, sobre el presupuesto del próximo año dijo que “aunque nos hubieran dado mucho”, no alcanzaría para salir del atraso y marginación que tienen algunas regiones del estado.

“Con lo que tenemos debemos de ser muy puntuales y más eficientes, tenemos que hacer más cosas gastando menos, eso es una gran responsabilidad del gobierno del estado”.

Respecto de la incertidumbre que hay de mexicanos en los Estados Unidos por el triunfo de Donald Trump y el anuncio de deportaciones masivas de indocumentados, señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores “ha dado una serie de puntos. Guerrero tiene que sumarse a esos puntos”.

Astudillo dijo que “lo que tendremos que hacer a través del gobernador y de sus oficinas es acercarse a los guerrerenses que están en Estados Unidos, principalmente en Los Ángeles, Chicago, Texas, Atlanta y Nueva York.