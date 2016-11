Implementa PC operativo contra venta clandestina de pirotecnia

Iguala, Gro., Noviembre 18.- El director de la Unidad de Protección Civil del Ayuntamiento de Iguala, José Manuel García Hernández implementó un operativo para verificar la comercialización legal de la venta de pirotecnia y detectar la venta clandestina de estos productos, con la finalidad de que se eviten accidentes por quemaduras.

En entrevista, García Hernández dijo que los operativos de verificación los han empezado hacer en todos los diferentes sitios y si detectan la comercialización de pirotecnia sin ningún permiso van a asegurarles su producto y sancionarlos conforme a las leyes federales.

Aseguró que en estas fechas han otorgado unos 15 permisos a las personas que por años venden este tipo de productos y quienes cumplen los requisitos para la venta de pirotecnia, la cual para hacerlo deben tener a la mano extinguidores, cubetas con agua y arena.

Dijo que las personas que manejan grandes cantidades de pólvora, están obligados a contar con los permisos autorizados por la SEDENA, porque la venta es de riesgo. “Nosotros llamamos a las familias a no comprar pirotecnia sin la supervisión de un adulto, para evitar accidentes por quemaduras, como sucedió el año pasado, que gracias a la intervención de los bomberos no pasó a mayores”.

Finalmente pidió a los comerciantes a no vender estos productos de manera ilegal y si lo hacen que sea con los permisos autorizados y tener extinguidores, agua y arena para prevenir algún problema por quemaduras.