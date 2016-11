Patentizan empresarios apoyo a gobierno de Herón Delgado

Iguala, Gro. Noviembre 18.- El gobierno de Herón Delgado Castañeda, tiene rumbo. La Cuna de la Bandera Nacional, tiene presidente municipal, un presidente más humano, que atiende y escucha, expresaron integrantes de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), luego de que en voz de su presidente Gaspar Guerra Ríos, le patentizaron “el apoyo de los empresarios de Iguala”.

Durante una reunión a la que asistieron empresarios restauranteros, joyeros, comerciantes y representantes del sector educativo privado, entre otros, le pidieron que tenga la “mano firme”. “Estamos con usted en cualquier decisión que tome por el bien de Iguala”, señalaron en referencia a los cambios que vienen en el gabinete municipal.

El encuentro promovido por el Consejo de Coparmex tuvo por objeto que se reactiven y fortalezca la relación entre empresarios y el gobierno. “En poco más de un mes hemos notado cambios, vemos que vamos por buen rumbo y queremos ir por un mejor rumbo. No estás solo, tienes el apoyo de la ciudadanía y de nosotros los empresarios”.

Por su parte, Víctor Manuel Vázquez, miembro del Consejo de Administración del Centro Joyero, señaló su disposición de trabajar de la mano con el presidente municipal. “Podemos hacer un buen equipo de trabajo para poder ayudar a nuestra ciudad a salir adelante, sobre todo, de nuestro gremio que necesita mucho apoyo y difusión porque la gente no llega. Las ventas cayeron en un 80 por ciento porque la información que se dice fuera de la ciudad es muy negativa. Por eso, para los joyeros era muy importante tener un acercamiento”, indicó.

Lorena Martínez Mota, representante del sector restaurantero, se sumó a los trabajos que se emprendan durante la actual administración por el bien común de la ciudadanía.

En su mensaje, el presidente municipal Herón Delgado Castañeda afirmó que en su administración se trabajará a marchas forzadas para hacer las cosas rápido y bien en dos años. De tal forma que se recobre la confianza de los igualtecos, de los guerrerenses, de los mexicanos y de los extranjeros.

Señaló que hará de Iguala un municipio donde haya armonía y paz, de tal manera que quienes visiten Iguala se sientan seguros. Después hay que hacer de Iguala un municipio atractivo para los visitantes. Ya se tuvo una buena celebración de Día de Muertos y habrá un desfile del 20 de Noviembre muy bonito y un buen fin de año para reactivar la economía.

Mañana, tarde y noche se trabaja en busca de que haya armonía en el municipio, y se está logrando sin policía armada. Refirió que se iluminará toda la ciudad y se entregarán patrullas para aumentar la vigilancia a fin de inhibir la inseguridad.

Dijo que en dos años se tienen que hacer las cosas rápido y bien para que haya certeza de que se está trabajando para los igualtecos. Hay que reclutar nuevos policías, jóvenes igualtecos, con una licenciatura truncada que tengan compromiso con Iguala y para ello hay que pagarles bien, para no incurrir en extorsiones o corrupción.

Agregó que es necesario que la gente que haga las obras en Iguala deben ser igualtecos para que la derrama económica se quede en Iguala. “Vamos por el camino correcto y estoy ante la brillante oportunidad de hacer las cosas bien como presidente municipal, para Iguala”, puntualizó Delgado Castañeda.