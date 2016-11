Se acabó la copa para Iguala

Garabatos quedó fuera del certamen de Morelos, al caer 1-0 frente a la Selección Xochitepec

Iguala, Gro., Noviembre 18.- El sueño por seguir avanzando en la Copa Morelos Femenil terminó para el conjunto de Garabatos tras caer en octavos de final 1-0 ante la Selección Xochitepec, en esta historia el marcador fue engañoso, ya que las igualtecas tuvieron por los menos tres opciones clarísimas frente a la meta morelense, pero no hubo efectividad como en otros partidos, provocando con esto la caída en esta ronda.

En esta contienda que se jugó en el estado de Morelos, el conjunto de Garabatos llegó sin gran parte de su once que había afrontado sus tres presentaciones de la fase regular donde sólo consiguió victorias, esta situación fue un problema ya que había poco entendimiento, así que las locales no perdieron el tiempo y buscaron hacer daño a como diera lugar.

Garabatos se paró bien en defensa y poco a poco fue nivelando el duelo hasta generar llegadas de gol y pasada la tormenta en el resto del primer tiempo no hubo movimiento en las porterías, consumándose el empate a cero goles.

Para el segundo tiempo las cosas parecían marchar bien para la visita, pero un descuido defensivo le costó la caída de su marco, Alejandra Juárez al minuto 56 fue la encargada de mover las cifras de este encuentro que subió de tono.

Garabatos se fue con todo al frente en busca del gol del empate, la ofensiva creó por lo menos tres llegadas clarísimas de gol pero la puntería no estuvo fina; mientras que Xochitepec terminó pidiendo la hora tras el agobio de un conjunto que se despide con la frente en alto, tras una primera fase perfecta en la que se ganó el respeto de las participantes en esta primera edición de la Copa Morelos Femenil.