Seguiré defendiendo al gobernador de ataques injustificados: Parcero

Somos tolerantes y respetamos diferencias. Respetamos puntos de vista; somos ante todos respetuosos del jefe político y él sabe lo que tiene que hacer. Siempre lo dije y lo digo ha sido un honor servir a los guerrerenses y al gran gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien he defendido y seguiré defendiendo de los ataques injustificados y combatiendo hacia dentro a los desleales e inmorales•, así lo afirmó el presidente del CDE del PRI Guerrero, José Parcero López.

Al ser entrevistado, Parcero López, señaló que en el PRI estatal “nadie está por capricho ni al antojo de nadie. La militancia ha sido informada puntualmente y el cambio se hará porque así lo dice el estatuto del PRI, por lo que anunció que el cambio del PRI se hará el mes próximo.

El dirigente estatal explicó que “el PRI Guerrero es una institución política que rige su vida apegada a sus estatutos. Nadie viola los documentos básicos, hemos seguido al pie de la letra los estatutos y hemos llevado a cabo las tareas propias como ha sido la renovación del Consejo Político Estatal rompiendo con el esquema acostumbrado de mandar una lista de amigos”.

José Parcero detalló: “Nos apegamos al estatuto y certificamos la ficha política de cada miembro del Consejo. Quedaron fuera los desleales y quienes no tienen mérito político. Le pusimos la lupa y capacitamos en seminarios a los actuales consejeros. El Consejo Político Estatal ha quedado debidamente integrado”.

Dijo que en breve vendrá el presidente del CEN del PRI, Dr. Enrique Ochoa Reza, a tomar la protesta estatutaria y posteriormente se pedirá al Consejo Político autorice método de elección para solicitar la expedición de la Convocatoria para el cambio del CDE.

Informó Parcero López que igualmente se ha continuado con la integración del registro partidario que llegará a 300 mil registros; se ha apoyado a los comités municipales con recursos; se rescataron las oficinas y el Auditorio de la sede estatal vandalizados; se integró la organización de regidores del estado y el 2 de diciembre se instala la organización nacional de regidores en Acapulco.

El presidente del PRI destacó que se ha venido participando en la capacitación de jóvenes de la escuela de cuadros; en los círculos de debate; se llevó a cabo la reunión presencial de la Escuela De Cuadros con el ICADEP; se ha trabajado en la capacitación de las Sindicas y se les ha entregado a los Comités Municipales su computadora.

El presidente priista subrayó: “Hemos cumplido con el mandato político de encabezar al PRI Guerrero y lo hemos hecho con honor y responsabilidad. Los hechos hablan por uno mismo. Hemos sido respetuosos de la militancia y tenemos la frente en alto”; hemos venido a Guerrero a cumplir una misión y a trabajar cerca del gobernador que es el jefe político y jefe del PRI. He cumplido con sus instrucciones cabalmente”.

Hizo hincapié: “Ganamos las elecciones del 2015 y contribuimos con nuestra experiencia y capacidad política a ese triunfo. Nadie debe quitar méritos a nadie. Lo mezquino es argumentar cuando no hay calidad moral y las trayectorias de muchos políticos no están dentro del campo de la lealtad. Yo he sido leal a Guerrero. Al gobernador y a los militantes del PRI a quienes he servido con honor y respeto. El cambio del CDE está previsto. No cumplimos con protagonismos ni caprichos individuales”.

“Hemos tratado de construir una nueva lealtad al gobernador y al eEstado de Guerrero”, sentenció finalmente Parcero López.