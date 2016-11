Mauricio Martínez, protagonista de "Amor eterno"

Ciudad de México, Noviembre 16.- El actor Mauricio Martínez fue confirmado como el protagonista del musical Amor eterno, inspirado en temas del fallecido cantautor Juan Gabriel, que se estrenará el 20 de noviembre en el Teatro San Rafael, de esta ciudad.

Martínez interpretará a “Jaime” y será pareja de “Marieta”, papel que en la historia desempeñará la cantante Ana Bárbara.

“‘Jaime’ es un compositor que trabaja como efectista en las radionovelas de la XEW mientras le llega la gran oportunidad, y me identifico con él porque yo empecé haciendo de todo; incluso, vendí souvenirs en los teatros de Nueva York para después poder hacer lo que amo”, comentó Martínez.

En la estación de radio XEW, conocerá a “Marieta”, de quien se enamorará perdidamente y ella se convertirá en su musa y le compondrá canciones.

“Al igual que él, yo soy enamoradizo y apasionado, aunque él es un poco más sufrido y yo más optimista”, indicó el actor, quien regresó de la ciudad de Nueva York, donde destacó en los musicales Evita y Children of salt.

Querida, Ya lo sé que tú te vas, Amor eterno, Costumbres, El noa noa y De mí enamórate, son algunas de las 12 canciones que Martínez interpretará durante el desarrollo del espectáculo, aunque curiosamente, no pondrá su voz en Abrázame muy fuerte, que ha significado mucho en su carrera.

“La canté cuando estuve en Operación Triunfo. Ha sido emblemática y decidí, incluso, que fuera el primer sencillo de mi disco. Hace como siete u ocho años me invitaron a un homenaje que se le rindió a Juan Gabriel y la canté. Fue la única vez que lo vi, pero fue muy lindo y simpático, le encantó la versión y me dio un abrazo”.

El actor, que ha sobresalido en musicales como Mentiras y La fierecilla tomada, entre otros, agradece que el productor Omar Suárez haya confiado en su trabajo, y se mostró orgulloso de compartir el escenario con personalidades como César Bono, Dulce, Mariana Seoane y Ana Bárbara, por citar algunos.

Respecto a los rumores en torno a que Amor eterno no posee los derechos para utilizar los temas de Juan Gabriel, comentó que desconoce esa versión.

“Yo me contrato, cumplo con mis ensayos, llego puntual y lo hago. Lo demás no me compete, pero confío que todo está en orden y listo para subir el telón”.

Mauricio Martínez firmó contrato hasta el 29 de enero de 2017, debido a que después grabará la segunda temporada de la serie de televisión El vato. Asimismo, planea un nuevo espectáculo musical para febrero o marzo.