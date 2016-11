Realizan BOM operativos de seguridad en comercios y calles

Iguala, Gro. Noviembre 16.- Con filtros de revisión, patrullajes y recorridos pie a tierra en las diferentes calles del Centro de la ciudad y un operativo de verificación en los diferentes comercios, continúa el operativo de seguridad en busca de armas y drogas, para reducir la comisión de delitos en la zona, aplicado por elementos de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM).

Ayer martes, por la tarde-noche, efectivos de la Policía Municipal, Estatal, Federal, Ministerial y Ejército Mexicano, instalaron filtros de revisión en la avenida principal Bandera Nacional frente al zócalo de la ciudad, así también hicieron recorridos pie a tierra y patrullajes por las diferentes calles como en los establecimientos comerciales donde se aglomera un buen número de personas.

En el despliegue policiaco, en el cual participan autoridades de los tres niveles de gobierno, los policías municipales quienes no portan armas, hacen el primer contacto de proximidad social con los ciudadanos, explicándoles la estrategia de seguridad para atender con eficiencia los delitos.

Prosiguen en la interacción elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal, Federal y Ministerial a fin de revisar sus vehículos particulares y públicos, en busca de armas y drogas.

Además de que el personal policial se ubicó en las calles y avenidas donde registraron a los transeúntes y vehículos con actitud sospechosa, revisando la documentación que acredite la propiedad de los vehículos a fin de evitar que circulen en unidades robadas, debido a que las denuncias por robo se han incrementado en el municipio.

Por otra parte, el director de Protección Civil municipal, José Manuel García Hernández, informó que el fin de semana se llevó a cabo un operativo de verificación en distintos establecimientos.

Se revisaron hoteles y moteles a fin de que estos cuenten con todas las medidas de seguridad requeridas por Protección Civil.

García Hernández subrayó que esta acción no se hace para perseguir a nadie, por el contrario las visitas que se realizan son para que tanto la autoridad, ciudadanía y los mismos encargados de estos establecimientos tengan la certeza de que hay seguridad en este tipo de negocios.

Dijo que es obligación de la autoridad verificar que los lugares que son ocupados por la ciudadanía tengan seguridad en todos los aspectos, "no podemos permitir que hayan establecimientos de este tipo en condiciones insalubres, con daños en su edificación y por supuesto, que no tengan los lineamientos establecidos por Protección Civil".

Refirió que en este operativo de fin de semana se revisaron 20 hoteles y moteles, de los cuales la mayoría carece de ciertas normas, algunos tenían algunas medidas de seguridad pero les faltaban otras, ninguno cuenta con todas las medidas necesarias de seguridad requeridas.

Señaló que no se sancionó a ningún establecimiento, se les dio 10 días a los propietarios para ponerse en regla con todos los requerimientos que deben de tener.

El director de Protección Civil dijo que los distintos establecimientos se tienen contemplados como de bajo, mediano y alto riesgo dependiendo de la actividad que realizan.

Los establecimientos de bajo riesgo deben contar forzosamente con extinguidores, botiquín de primeros auxilios y señalamientos de las rutas de evacuación.

Los de mediano y alto riesgo deben de contar con extinguidores, botiquín de primeros auxilios, señalamientos de evacuación, dictamen de Protección Civil, programa interno de PC, así como el dictamen de seguridad y operación del inmueble.

El funcionario aseguró que consientes de las condiciones de vulnerabilidad del municipio ante la ocurrencia de fenómenos naturales, la protección civil ocupa un lugar prioritario para esta administración, por ello es necesario, sin preocupar ni generar alarma en el municipio, tener presente que Iguala tiene un riesgo significativo por encontrarse en un estado clasificado altamente sísmico.