LERMA, ESTADO DE MÉXICO. A 65 días de que asuma la presidencia de Estados Unidos, la primera potencia mundial, el enfermizo empresario, Donald Trump, es de recordarse la aseveración del lingüista y filósofo Noam Chomsky, que pronunciara 72 horas antes de las cruciales elecciones gringas: asistimos a un momento peligros para el mundo, “tanto si pierde como si gana”, Trump.

Al presidente electo del país del norte se le ha calificado de voluble, inconsistente, maleable, caprichoso, veleidoso, misógino y racista, por ello vale la pena recordar sus significados:

Voluble, persona o cosa que cambia fácil o frecuentemente de manera de ser. El término voluble se usa recurrentemente en el lenguaje corriente para referirse a aquel individuo que presenta un carácter inconstante, es decir, que cambia ...

Inconsistente, la palabra inconsistente tiene su origen en el latín. Proviene de consistens, consistentis participio presente del verbo consisto, consistere, constiti cuyo significado es situarse, ponerse, colocarse. Este verbo a su vez, está formado por con- que significa convergencia, reunión más el verbo sisto, sistere, stiti, statum que es detenerse, clavarse en un lugar.

A la raíz del participio consistens, consistentis se le añade el prefijo in- que señala negación. Caprichoso, caprichudo y antojadizo se dicen de las personas inconstantes y mudables en cuanto a gustos y deseos; fantasioso se aplica a la persona que desea constantemente aparentar más de lo que posee; en ese sentido es caprichoso: es una fantasiosa y ahora quiere una moto nueva; mudable, veleidoso, voluble y versátil se refieren a las personas inconstantes e inestables en carácter y acciones en general (no únicamente en deseos y gustos).

Puede considerarse, por lo tanto, como el concepto etimológico de este vocablo el que no se sitúa, no se coloca, que no se establece.

Maleable, dúctil, elástico, flexible, moldeable, blando. Se aplica a la persona que se adapta a diferentes situaciones, que cambia fácilmente de opinión o se deja influir fácilmente por los demás: es todavía muy joven –mentalmente-, por lo que tiene un carácter maleable. dúctil.

Caprichoso. Caprichoso, caprichudo y antojadizo se dicen de las personas inconstantes y mudables en cuanto a gustos y deseos; fantasioso se aplica a la persona que desea constantemente aparentar más de lo que posee; en ese sentido es caprichoso: es una fantasiosa y ahora quiere una moto nueva; mudable, veleidoso, voluble y versátil se refieren a las personas inconstantes e inestables en carácter y acciones en general (no únicamente en deseos y gustos).

Veleidoso. persona que es poco constante en sus actos, gustos o ideas.

Misógino. La misoginia (del griego ?; ‘odio a la mujer’) se define como el odio o la aversión hacia las mujeres o niñas. De acuerdo a la teoría feminista, la misoginia puede manifestarse de diversas maneras, que incluyen denigración, discriminación, violencia contra la mujer, y cosificación sexual de la mujer.

Racista. El racismo es un sentimiento o comportamiento que consiste en la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico. Esta situación suele manifestarse como el menosprecio de otro grupo y supone una forma de discriminación.

Esto y más es Donald Trump, quien se convertirá dentro de 65 días en el primer comandante de la más grande potencia que haya registrado la historia.

Los mexicanos, no tenemos de otra, como nunca debemos de estar fuertemente unidos, sin importar colores partidistas. Sólo los desnacionalizados, que desde luego los hay, jugaran en el campo trumpista.

