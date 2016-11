Sacaron las garras

The Panthers se llevó una durísima victoria ante Materiales Acapulco

Iguala, Gro., Noviembre 16.- Duro trajín fue el que tuvieron los conjuntos de Materiales Acapulco y The Panthers en el torneo de volibol playero de Segunda “B” Femenil que coordina el Cemec Voli Iguala “Carlos Zubillaga López”, el cual tuvieron que definir hasta sus últimas instancias y al final las “felinas” se llevaron el triunfo en 3 sets (21-17, 18-21 y 15-13).

En el primer momento fue la escuadra de The Panthers la que logró meterle cerebro a sus pelotas y a la hora de defender tuvieron buena efectividad para poder gestar jugadas que terminaron en puntos a su favor; por su parte, Materiales Acapulco cuando quiso regresar le fue imposible, ya que el destino de este episodio tenía a un ganador y ese era el conjunto “felino” con un 21-17.

Para el segundo momento de la contienda la reacción de Materiales Acapulco no se hizo esperar, una serie de remates pegados en la red hicieron meya en su rival, el cual no lograba contener lo que le llegaba a su área y gracias a su inicio en esta parte del partido las del “puerto” lograron mandarlo al tercer set al imponerse 21-18.

En el último periodo no hubo momento para desatenciones, la motivación por llegar al triunfo provocó que los remates fueran aumentado el marcador rápidamente y en la recta final fue el conjunto de las “felinas” el que con determinación logró llevarse la victoria con el 15-13 que escribió esta historia llena de entrega y dramatismo.