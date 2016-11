Entre los invitados

Unión Iguala hizo de las suyas tras derrotar 5-1 al Deportivo Naranjo

Iguala, Gro., Noviembre 16.- Gracias a su victoria de 5-1 sobre el Deportivo Naranjo, el conjunto del Unión Iguala está metido en el octavo casillero luego de llegar a 30 puntos que lo ponen en el octavo puesto, esta situación lo obliga a dar lo mejor en cada partido, ya que atrás de ellos viene muchos conjuntos sedientos de ocupar su lugar en la próxima edición de la liguilla en este Apertura 2016.

La necesidad de triunfo provocó que la escuadra del Unión Iguala se abalanzara sobre su rival, al cual logró anotarle el 1-0 en apenas 4 minutos de juego, el encargado de hacer efectiva esta situación fue Gustavo Osores, este mismo jugador volvió a vacunar a su rival ahora con el 2-0 que se escribió al minuto 10; Deportivo Naranjo buscaba meter las manos pero siempre se encontró con un medio campo bastante enjundioso que no les permitía hacer mucho.

Para no variar, al minuto 14 Moisés Román llegó a la cita con el gol para anotar el 3-0, el cuarto en contra no tardó en llegar y dos minutos después el mismo Román dejó una ventaja cómoda de 4 goles con los que se fueron al descanso del medio tiempo; en el regreso a la cancha el conjunto “naranjeño” salió a darlo todo con tal de poder descontar lo más pronto posible.

La respuesta del Unión Iguala fue agresiva con una anotación más que significó el 5-0 que firmó Ernesto Fernando al minuto 60, con ventaja cómoda los locales cedieron un poco de terreno que fue bien aprovechado por el Naranjo y al minuto 65 en los botines de José Ortega marcó el 5-1 con que finalizó este encuentro que catapulta al Unión Iguala y hunde más a la escuadra “naranja”.