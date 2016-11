Siguen cazando bien

Cachorritas derrota 18-15 a Chicas Stars, en duelo disputado hasta el final

Iguala, Gro., Noviembre 16.- Una batalla para recordar fue la que brindaron los conjuntos de Cachorritas y Chicas Stars en el torneo de Mini Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, ya que durante los 4 periodos se entregaron en todo momento para buscar la victoria que se terminó abrazando del conjunto “rosa” con un 18-15, en la cual su rival apretó en la recta final pero no le alcanzó para superar esta misión.

Para el comienzo de esta contienda la escuadra de Cachorritas logró meter presión frente a una quinteta que buscó la manera de quitarse el agobio, pero le era imposible ya que la ofensiva hizo una buena labor para terminar imponiéndose con parcial de 8-4.

En el segundo episodio las cosas empeoraron para Chicas Stars, ya que su cuota no lograba aumentar pese a dar mucho en la cancha; Cachorritas siguió con su buen momento e hizo lo necesario para mantener el marcador a su favor con el 11-6 que las dejaba más cerca de su objetivo.

El tercer llamado a la cancha significó para Cachorritas acercarse a la victoria gracias a una serie de tiros y penetraciones que terminaron en puntos que fueron bajando la moral de las Stars y al término de 30 minutos en el cotejo las cosas se detuvieron en 16-11.

En el último episodio de este partido Chicas Stars metió presión para recortar distancias lo más pronto posible, ya que el tiempo era su peor enemigo; Cachorritas pese a no tener mucho moviente en el tablero logró mantener el marcador a su favor para derrotar 18-15 a unas Stars que buscaron hacer de todo pero terminaron por ceder terreno.