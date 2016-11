Castigar a Ángel por desvíos, exigen PAN, Morena y Verde

Chilpancingo, Gro., Noviembre 15.- Las autoridades deben de investigar y sancionar al exgobernador, Ángel Aguirre Rivero por el desvío financiero de más de 8 mil 600 millones de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 22 programas federales, urgieron partidos políticos.

Los dirigentes en Guerrero de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y del PAN, Marco Antonio Maganda Villalva, así como el secretario general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad, Arturo Álvarez Angli y el alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, calificaron de grave la desviación millonaria de recursos por parte de Aguirre Rivero.

ÁNGEL AGUIRRE,

UN CÍNICO: PVEM

El secretario general del PVEM en Guerrero y actual diputado federal, Arturo Álvarez Angli calificó como un acto de cinismo, el hecho de que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero pretenda regresar a la vida política, cuando existen señalamientos de desfalcos millonarios durante su administración.

Además de que la situación de violencia, rezago educativo y falta de empleos, dijo, es resultado de lo mal que se hicieron las cosas durante su administración.

“Hemos mencionado del cinismo que pueden tener algunos actores políticos al volver a presentarse como si nada, después de haber dejado en el quebrando una entidad. Después de haber hecho tan mal las cosas y haber llevado a una situación como en la que hoy nos encontramos en Guerrero, con altos niveles de violencia e inseguridad, un enorme atraso en materia educativa y generación de empleo”.

“Me parece muy lamentable que bajo esas circunstancias haya actores que se presenten a la vida política y se quieran reactivar políticamente y que además haya partidos políticos dispuestos a impulsar ese tipo de candidaturas”, recalcó.

Sostuvo que le han pedido de manera “muy respetuosa” al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores que se establezcan las responsabilidades correspondientes en contra del ex gobernador, Aguirre Rivero.

Incluso, puso como ejemplo los casos del ex mandatario priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa quien está prófugo de la justicia y es investigado por las autoridades por desvíos millonarios y lavado de dinero.

Como ocurrió también con el ex mandatario panista de Sonora, Guillermo Padrés, quien se encuentra actualmente preso por los mismos cargos.

AGUIRRE Y SU PACTO DE IMPUNIDAD: MORENA

Por su parte, el líder de Morena en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, aseveró que existe un pacto de impunidad entre el gobierno y Ángel Aguirre Rivero, pues no se ha dado seguimiento a los desfalcos “gigantescos” cometidos durante su administración.

“Es algo gravísimo que se estén encontrando todos estos desfalcos gigantescos, pero no se están tomando acciones en concreto (…), no sabemos cuál es el estado que guardan las investigaciones de otros desfalcos (de Aguirre Rivero), lo que vemos es un pacto de impunidad. Vemos con preocupación que no se están levantando cargos contra el ex gobernador”, sostuvo, Sandoval Ballesteros.

En entrevista telefónica, el líder de Morena dijo que es preocupante que no existan cargos en contra de Aguirre Rivero, cuando ya hay pruebas y no sólo indicios de las irregularidades en su administración.

Por lo que recalcó que las autoridades se están tardando para proceder en contra de Aguirre Rivero.

“Necesitamos que no haya impunidad en Guerrero, es el primer paso para que no haya violencia en el estado, que se demuestre que los poderosos no tiene impunidad”, sostuvo.

Expuso que se necesitan sanciones que obliguen al ex mandatario a devolver el dinero de los recursos públicos que desvió, pues las inhabilitaciones son procedimientos administrativos que a ningún funcionario le preocupan.

“Puede pagar hasta en la cárcel, pero si el dinero no regresa a las arcas de los guerrerenses, pues no tiene ningún sentido. Lo que exigimos es que se devuelva el dinero y se le sancione”.

SE DEBE INVESTIGAR EL PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS DE AGUIRRE: EVODIO velázquez

En tanto, el alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, señaló que deberán ser las las propias instancias fiscalizadoras las que aclaren a plenitud y apliquen las sanciones correspondientes en torno al “boquete” en las finanzas de la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Señaló que sí es necesario que lo anterior quede plenamente aclarado, debido al presunto desvío de recursos de 22 programas federales en materia de Salud, Educación y Seguridad Pública, en los ejercicios fiscales de 2011, 2012, 2013 y 2014, que significan 8 mil 698 millones de pesos.

Velázquez Aguirre opinó que el señalamiento es serio y que, por lo mismo, mediante una investigación a fondo se tiene que aclarar todo y, si así fuera el caso, aplicar las sanciones correspondientes a los responsables.

El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Marco Antonio Maganda Villalva, consideró que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, en lugar de estar pensando en sus aspiraciones políticas, primero enfrente las observaciones por más de 8 mil 600 millones de pesos que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a su administración.

Maganda Villalva señaló que es responsabilidad del gobernador Héctor Astudillo Flores presentar las denuncias por los desfalcos millonarios del ex mandatario Ángel Aguirre Rivero.

Tras asistir a la firma del convenio de colaboración con autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) para la utilización de la Boleta Electrónica en el proceso interno que vivirá el PAN, el dirigente estatal del blanquiazul, manifestó que el gobernador del estado “tiene la obligación” de pedir cuentas por las irregularidades financieras que cometió el ex mandatario estatal Aguirre Rivero.

Recalcó que Ángel Aguirre debe ser llamado para que rinda cuentas, como sucedió en Sonora y Veracruz, en donde se investiga a Javier Duarte y Guillermo Padrés.

Maganda Villalva exigió al ex gobernador que responda a todos los guerrerenses por los actos que cometió durante su periodo gubernamental, donde la Auditoría Superior de la Federación encontró este desvió de recursos en sus cuentas fiscales.

Sostuvo que es muy lamentable que Aguirre Rivero haya desviado 8 mil millones de pesos, los cuales les pudieron haber servido a los guerrerenses para los temas de salud, educación o seguridad pública entre otros.

Criticó que Aguirre Rivero haya reaparecido para anunciar su regreso a la política y sostuvo que primero “hay que atender esas observaciones y aclarar a los guerrerenses, por qué hubo malversación de recursos en su administración”.

“Antes de cualquier actividad política que emprenda Ángel Aguirre, debe primero responder a la ciudadanía, sabemos que las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación ya le encontró un desvío, por tanto antes que otra cosa, primero que aclare esa situación y posteriormente que busque reactivar su vida política”.

Reiteró que el gobernador Héctor Astudillo Flores, tiene la responsabilidad política para exigir al ex mandatario Aguirre Rivero que aclare su situación ante los señalamientos de la ASF, por lo que le pide lo haga lo más pronto posible.